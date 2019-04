Paul B. Preciado reflexiona sobre la seva transformació personal i «la planetària» a «Un apartamento en Urano»

El filòsof, comissari d'art i autor de 'Manifiesto contrasexual', Paul B. Preciado, narra la seva transformació personal i "la planetària" al llibre 'Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce' (Anagrama). L'autor ha dit que el llibre respon a una necessitat de parlar en l'espai públic en un moment en què "el neopatriarcat, el capitalisme neoliberal i les forces del colonialisme que imperen des del segle XV s'han banalitzat i han pres discurs públic i carrer d'una forma molt efectiva". El llibre reuneix una extensa sèrie de 'Crónicas del cruce' i relata el seu procés de transformació de Beatriz a Paul B., en el qual, com explica Anagrama, les hormones i el canvi de nom legal són tan importants com l'escriptura. 'Un apartamento en Urano' està format per un centenar d'articles publicats entre 2013 i 2018.

Preciado analitza altres processos de mutació política, cultural i sexual, tractant temes diversos, como el procés català, la crisis grega, l'Amèrica de Trump, les noves formes de violència masculina, l'apropiació tecnològica de l'úter, la figura d'Assange, el treball sexual o el paper dels museus com a motors d'una revolució cultural possible.

Ha explicat que 'Un apartamento en Urano' és "un diari de la transició", però no de la seva transició personal, sinó planetària. "En termes filosòfics, estem en un moment de canvi de paradigma que només es pot comparar al que va tenir lloc al segle XV amb la invenció de la impremta, amb la colonització i la reorgantzació tecnocientífica del món i ara amb la invenció d'internet, la intel·ligència artificial, la robòtica del treball i la impressió amb 3D". Ha assegurat que s'està en "una transformació planetària" sense saber cap on es va i ha alertat que "podria representar el final de la vida sobre el planeta".

Ha indicat que hi ha una cosa molt important al llibre i és que quan "va començar a fer aquesta transició com la coneix la medicina tradicional amb el canvi de sexe" se'n va adonar que amb el passaport femení ja no podia passar les fronteres. "M'he tornat una persona còmica amb la meva situació política, personal i un ha de riure de tot perquè no estic disposat a passar per les polítiques d'identitat ni la correcció normativa de com s'han de dir les coses".



"Estic fart de les polítiques d'identitat"

L'autor del llibre ha admès que en un primer moment va ser feminista radical i lesbiana ultraradical i ara és trans-anti-identitat. "Estic fart de les polítiques d'identitat perquè són el gran problema i són a més la manera de fer política del que anomeno l'antic règim". Segons Preciado, "aquestes identitats de l'estat nació i la identitat heterosexual, homosexual, home-dona... tot és una invenció del patriarcat colonial a partir del segle XV". En aquest context, ha apostat per la "desidentificació crítica front l'espanyolisme, el catalanisme i les polítiques heteropatriarcals institucionals".



MACBA



Preciado va ser cap de programes públics del MACBA i va ser acomiadat. La polèmica va esclatar quan el llavors director de la institució, Bartomeu Marí, va decidir cancel·lar la mostra 'La bèstia i el sobirà' perquè, al seu parer, incloïa "una obra contradictòria amb els valors que defensa el museu". El treball en qüestió era una obra d'Ines Doujak i Johan Barker en què apareixia el rei Joan Carles i l'activista Domitilia practicant sexe juntament amb un pastor alemany. Marí va decidir llavors cessar el conservador en cap, Valentí Roma, i del cap de programes públics, Paul B. Preciado, per una pèrdua "irrecuperable" de confiança i va presentar la seva dimissió, que es va fer efectiva al juny de 2016. Roma i Preciado, i el consorci del museu van arribar a un acord de conciliació per posar fi al contenciós laboral iniciat l'abril de 2015.