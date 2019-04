Nórdica Libros recopila l'obra més transgressora de Joan Brossa a «Poemes transgredits»

Nórdica Libros publica una selecció d'obres de Joan Brossa que aplega tota la seva trajectòria poètica, 'Poemes transgredits', coincidint amb el centenari del naixement de l'artista. Amb l'assessorament de la Fundació Joan Brossa, la tria s'ha fet basant-se en el concepte de la "transgressió de la forma clàssica" en la poesia de l'autor, de manera que els 53 poemes i els 30 poemes visuals mostren com Brossa era "un personatge que transgredia constantment". Així ho defineix l'editora del llibre, Àurea Juan, que assegura que les obres visuals i les textuals es presenten en forma de "diàleg". "Brossa té un missatge il·lustratiu molt potent", ha dit a l'ACN l'editora d'un llibre concebut com a "objecte". Nórdica Libros, editorial amb seu a Madrid que edita normalment en castellà, ho fa en català una vegada a l'any de cara a Sant Jordi.

D'aquesta manera, els últims anys han publicat obres d'autors com Joan Margarit, Miquel Martí i Pol o Pere Calders, i aquest any és el torn de Joan Brossa. La coincidència amb el centenari i el "potent" missatge visual de l'autor, han fet decantar l'editorial a dedicar-li una antologia, ja que Nórdica Libros té com a punt fort la il·lustració. "Ens quadrava tot", ha assegurat l'editora.

En primer lloc es van escollir els poemes, compresos des de la dècada de 1940 fins els darrers poemes que va publicar als anys 90. Posteriorment, es va fer la tria dels poemes visuals que "s'adeqüessin" a aquestes peces. "No està forçat. El diàleg que hi ha flueix, i en molts casos ajuda a acabar d'interpretar el text", explica Juan. Així, es combina lletra amb imatges gràfiques conformant l'univers del poeta, dramaturg i artista català.

La transgressió com a punt en comú

"Brossa era un personatge que transgredia constantment. En la seva trajectòria s'esvaïa el que era la vida, la poesia, l'art i el poema objecte", ha explicat l'editora sobre l'artista pluridisciplinari. A nivell formal, tots els poemes de l'antologia són o sonets o sextines, dues formes de la poesia clàssica. Però formen part de la selecció perquè Brossa "anava més enllà de la forma clàssica" i l'utilitzava per arribar a generar un nou poema. Com a exemple, la 'Sextina de les clepsidres', que malgrat ser un poema escrit, els versos emulen una clepsidra, en forma de rellotge d'aigua.

La vigència de Brossa

Al parer de l'editora la seva obra és "totalment actual" perquè va ser un poeta "avantguardista i molt transgressor". "Aquesta modernitat segueix sorprenent avui en dia. Em sembla bastant insuperable", assegura. L'antologia toca múltiples temes que interessaven a Brossa, com la política, les amistats, la màgia, el joc, però també temes que "sorprenen" en la seva trajectòria com poemes amorosos.

L'editorial ha volgut ser "especialment curosa i respectuosa" alhora de dissenyar el paper, la portada, les il·lustracions i les tipografies per crear un llibre que és "vàlid com a objecte". A més, conté "picades d'ullet" que permeten reconèixer l'estil de l'artista, com els tocs vermells o blancs. "Ens agrada pensar que a Joan Brossa li agradaria molt el llibre", ha reblat Juan.