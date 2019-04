Gemma Nierga: «Quan en Jordi em va demanar que fes el llibre em va dir que volia arribar a molta gent»

La periodista Gemma Nierga ha "materialitzat" durant la diada de Sant Jordi el desig de Jordi Cuixart quan va proposar-li escriure 'Tres dies a la presó' (Rosa dels Vents). "Arribar a molta gent" volia el president d'Òmnium Cultural, un fet que s'ha consumat en ser el segon llibre més venut en català en la no ficció, seguit de 'Contes des de la presó' (Ara Llibres) d'Oriol Junqueras. Nierga ha celebrat emocionada la notícia després d'una jornada de signatures en què Cuixart "hi ha estat molt present". "No és un Sant Jordi qualsevol. Hem intentat que la gent pugui entendre a través d'en Cuixart com hem arribat fins aquí", ha dit a l'ACN l'autora. En llengua castellana, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha estat l'autor més sol·licitat amb 'Y...ahí lo dejo' (Editorial Roca), un llibre sobre la "lluita que s'està fent des de l'exili".

"Hi ha molta gent que vol llegir llibres que tenen a veure amb el procés", ha apuntat Nierga sobre el clar interès d'aquesta diada pels llibres relacionats amb la situació política de Catalunya. El fet de voler "arribar a molta gent", motiu pel qual Cuixart va escollir Nierga i fer-ho en català i en castellà, s'ha "materialitzat amb aquestes firmes i amb la presència del Jordi durant tot el dia", ha assegurat la periodista sobre un llibre "amb molt de simbolisme".

"Avui ha triomfat en Cuixart però no vull pecar de falsa modèstia. Crec que entre els dos haguem pogut cosir aquest llibre vol dir que hi ha molta gent a Catalunya que té ganes de construir ponts, de diàleg i que ens puguem entendre una mica millor", ha reflexionat l'autora. D'aquesta manera, considera que "som una gran majoria que volem entendre'ns i junts caminar", cosa que ha fet amb Cuixart "a través d'un vidre de la presó". "Donar-nos la mà, trencar aquest vidre, escriure i caminar junts", ha reblat Nierga.