El periodista Jabois es passa a la novel·la amb «Malaherba»

El periodista Manuel Jabois es passa a la novel·la amb 'Malaherba' (Alfaguara), un retrat de l'entrada a l'adolescència d'un nen amb els seus primers amors i la dificultat de comprendre un món en el qual els adults --i els seus propis companys de col·legi-- "culpabilitzan" el plaer.

"Venim d'una repressió absoluta respecte al sexe i d'un complex de culpabilitat que et fan sentir per tenir placer. La cultura imposada en els anys 80 per a un adolescent suposava un infern moral amb el sexe. Que et facin sentir malament pel plaer és una de les pitjors atrocitats de la vida", ha assenyalat en una entrevista el periodista.

'Malaherba' s'endinsa en l'amistat que sorgeix entre 'Tambu' i el seu veí Elvis, dos joves a punt d'entrar en l'adolescència que miren estranyats tant el nou món al qual han d'entrar i que és imposat pels seus pares. L'amor homosexual o la violència són algunes de les situacions que els protagonistes hauran fer front, amb les escasses armes que els proporciona tenir la seva edat.

"Vaig trobar un vehicle molt divertit per escriure, una prosa d'un nen de quinze anys, que en realitat és la meva prosa, perquè així no haig de buscar grans sinònims ni metàfores", ha ironitzat Jabois. L'objectiu de mirar cap enrere respon a la temptació " de tornar a les primeres emocions".