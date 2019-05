Els discursos de l'activista adolescent Greta Thunberg, ara en català

"Soc Greta Thunberg, tinc quinze anys i parlo en nom de la justícia climàtica": així comença un dels discursos de l'activista sueca Greta Thunberg que han inspirat les vagues internacionals pel clima i els 'Fridays for Future' i que han estat recollits i publicats en castellà i català.

'Canviem el món' (Ed. Destino) i 'Cambiemos el mundo' (Ed.Lumen) recullen els discursos que l'adolescent ha ofert davant diversos organismes, com les Nacions Unides o la Unió Europea, que ressalten el poc marge de temps que hi ha per actuar davant l'augment de temperatura de 2 graus del planeta i que han animat a més d'1,5 milions d'estudiants a sortir al carrer.

A l'agost del 2018 va impulsar una vaga pel clima cada divendres, i s'ha convertit en un fenomen global en haver-se expandit des d'Estocolm a la resta del món en els coneguts 'Fridays for Future'.

Greta ha estat nomenada per Time una de les joves més influents del món i és candidata al Premi Nobel de la Pau. Al costat dels seus pares i la seva germana Beata, és autora del llibre 'Nuestra casa está ardiendo. Historia de una familia y de un planeta en crisis', de pròxima publicació també a Lumen.