Xevi Sala ficciona les conseqüències d'un atemptat islamista a Catalunya

El periodista i escriptor Xevi Sala retrata en la seva cinquena novel·la, 'No tornaran vius' (Columna), les conseqüències -especialment les víctimes- d'un atemptat islamista a Catalunya. I si bé l'impuls de l'obra són els atacs terroristes a Barcelona i Cambrils de l'agost del 2017, la novel·la no reprodueix aquells fets, sinó que ficciona un escenari similar per "sondejar" des de la literatura "la situació de la gent que acaba colpejada" per aquests escenari. Sala explora a través del thriller la culpa d'aquells que "van conviure amb el mal sense saber-ho", així com "l'heroisme involuntari" de professionals que malgrat no s'acostuma a comptar com a víctimes, també ho són, ha assegurat l'autor en la presentació del llibre aquest dimarts.

"Aquesta no és la novel·la de l'atemptat de La Rambla i de Cambrils", avança el guanyador del Premi Prudenci Bertrana 2016 per 'I ens vam menjar el món' (Columna). I és que a Sala no li interessava reproduir l'atemptat, sinó que el lector omplís els buits amb les vivències més recents. En el cas de Catalunya, és inevitable omplir el buit que deixen les línies i els protagonistes amb la cèl·lula de Ripoll i el 17-A. Però assegura que es pot aplicar al 'modus operandi' que segueix l'islamisme a qualsevol lloc d'Occident.

Per agafar distància d'aquest escenari, l'autor no posa nom ni a les localitats ni als integrants del grup que es radicalitzen. "El terror no ha de tenir en cap cas notorietat", argumenta Sala. Així doncs, la trama se situa a l'octubre del 2018, dos mesos després d'un doble atemptat de l'islamisme radical que ha colpit la Ciutat.

A través de quatre personatges, busca retratar les diferents tipologies de víctimes que té un atac radical. En Hhas, un jove magrebí que va freqüentar la Colla radicalitzada, busca "sortir de la zona d'obscuritat en la qual ha entrat". Una psicòloga inexperta que es creua en el camí d'en Hhas evidencia "l'heroisme involuntari" al qual es veuen abocats molts professionals i les seqüeles que els comporta.

"M'interessava ser molt respectuós amb les víctimes, però amb totes les víctimes", ha assegurat Sala. Aquest punt és precisament una de les conclusions del llibre: en tots els atemptats es compten menys víctimes de les que realment hi ha.

Els protagonistes es completen amb un periodista que torna a la comarca després dels atemptats per buscar exclusives "a qualsevol preu", i un policia de baixa que busca "expulsar els seus dimonis interiors".



Un thriller realista



I malgrat l'objectiu de Xevi Sala era fer un llibre que entretingués, no va deixar enrere el realisme que li ha aportat mesos de documentació amb víctimes, polítics, periodistes o islamòlegs. Tant és així, que del llibre se n'extreuen conclusions dignes d'estudis recents. "El problema d'aquests nois és la identitat. La crisi identitària els deixa en terra de ningú i és més presa fàcil pel reclutador", ha explicat Sala.

Aquesta vessant analítica del llibre l'ha comentada Xavier Torrens, codirector del màster en Prevenció de la Radicalització de la Universitat de Barcelona. Torrents ha destacat el mateix títol del llibre com a element realista de l'obra. "És altament probable que cap torni viu. Si fos el terrorisme d'ETA no seria cert. Però de la cèl·lula de Ripoll cap va tornar viu. És una cosa autèntica", ha explicat el professor, qui utilitzarà el llibre com a part del màster per entendre elements de la radicalització a través de la literatura.

Amb la ficció el periodista volia trobar respostes a moltes qüestions que se li van plantejar després del 17-A. Però un cop acabada la novel·la, confessa no haver-les trobat, tot i que s'hi ha aproximat. "A la nostra societat hi ha zones d'obscuritat, no podem obviar aquesta realitat", ha apuntat. En aquest sentit i després d'endinsar-se en el món de la radicalització, assegura que "pot tornar a passar". "La seva es una lògica de guerra. Això és el que justifica tornar a realitzar accions d'aquesta mena", ha assenyalat.



Sobre l'autor



Xevi Sala Puig (la Bisbal d'Empordà, 1965) és periodista i escriptor, director adjunt del grup 'El Punt Avui'. Abans de 'No tornaran vius' ha publicat 'Les causes perdudes' (Columna), 'En la pell d'un mort' (Columna), 'Esborraràs les teves petjades' (Proa, Premi Roc Boronat 2014) i 'I ens vam menjar el món' (Columna, Premi Prudenci Bertrana 2016).