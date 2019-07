«La Pitipedia», un llibre per saber-ho tot sobre el bàsquet

Qui assistia millor, Magic Johnson o Larry Bird? Quins han estat els millors pares i fills de la història del bàsquet? Qui es mereix l'etiqueta de jugador amb sang d'orxata i qui de jugador porc, en el sentit violent de la paraula? A aquestes preguntes i moltes més dona resposta "La Pitipedia", llibre que porta per nom l'espai sobre bàsquet que presenta Piti Hurtado a Movistar+ i que acaba d'editar Roca Libros dins la seva col·lecció Córner.

L'obra, el subtítol de "tractat de cultura basquetbolística", es presenta com una guia de coneixements i eines perquè l'aficionat del bàsquet entengui millor els fonaments i les interioritats d'aquest esport. No hi falta un capítol, "Solomillo táctico", dedicat a explicar què és una flotació activa o l'spanish pick & roll; ni unes pàgines que recullen els equips que "jugaven bé", amb ressenyes per exemple dels Warriors de la temporada 2015-16, els Spurs de la 2013-14, els Kings d'entre1999 i 2004, i l'URSS de 1984.

Juan Manuel Hurtado Pérez,(Càceres, 1974), és un dels gurús del bàsquet a l'estat espanyol. Entrenador professional, analista i comentarista de televisió, Hurtado coneix a la perfecció les interioritats d'un esport que ara desgrana a la seva Pitipedia juntament amb l'escriptor i publicista

L'edició d'aquest "tractat" de bàsquet, està cuidada amb gran detall. Destaquen, per sobre de tot, les il·lustracions, a càrrec Jorge Lawerta, que recreen les grans estrelles de tots els temps de l'NBA passades pel sedàs inconfundible del dissenyador valencià i el pròleg d'un altre de les autoritats basquetbolístiques del país, el periodista Antonio Daimiel.

"La Pitipedia" també analitza les figures del jugador-entrenador, amb els exemples de Phil Jackson, Steve Kerr i Zeljko Obradovic, entre altres; dona alguns trucs per ser un "analista d'estar per casa"; i repassa breument el treball a la tele d'Hurtado.

Quan a Manresa, el llibre també li dedica un petit comentari a la ciutat, no en referència a l'equip, si no a les petites dimensions del Nou Congost.