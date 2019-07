Un llibre per a conèixer les festes del mar catalanes

En la col·lecció 'Els llibres de festes.org', impulsada per Manel Carrera i Escudé, els amants i estudiosos del costumari festiu català tenen una referència rigorosa i completa. Després de la publicació dels monogràfics dedicats a les festes del foc, l'aigua, i la pirotècnia, 'Calendari de festes del mar' ressenya 219 festes populars que se celebren arreu del litoral dels Països Catalans: algunes d'origen secular (processons religioses, festes en ermites), i d'altres de nova creació.

Malgrat que el títol de l'obra fa referència a les festes, també s'hi recull algunes pràctiques etnològiques menys institucionalitzades, com ara la tradició de banyar-se al mar en dates assenyalades -Sant Joan, Cap d'Any- o els ritus de les barques quan es posen a la mar per primera vegada. Amb l'objectiu de salvaguardar-les de l'oblit, Carrera també hi documenta costums festius marítims actualment desapareguts.

Seguint l'esquema de les anteriors publicacions de la col·lecció, 'Calendari de les festes de mar' explica com es viuen les principals dates del calendari festiu (Nadal, Carnaval, Setmana Santa, etc.) en les poblacions costaneres. Per tal d'oferir una imatge més panoràmica, totes les festes estan agrupades en categories específiques.

Com a complement d'aquesta visió més transversal, l'autor explica vint-i-nou festes locals de manera més detallada. Carrera ofereix un text genèric que n'explica l'origen, l'evolució històrica que han viscut, i també una descripció sobre el ritu central. Així, el lector pot aprofundir en celebracions tan diferents com l'Aplec de Sol Ixent de Palafrugell, el Ball de Galeres de Reus, la Cervavila de l'Imaginari de Vilanova i la Geltrú o les Festes de Mare de Déu de l'Ermitana de Peníscola. Totes elles acompanyades amb un notable acompanyament fotogràfic que ajuda a transmetre com es viuen cadascuna d'aquestes festes.