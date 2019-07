Penguin Random House adquireix La Campana Llibres

La històrica editorial catalana La Campana ha estat adquirida pel grup Penguin Random House a través d'un acord signat aquest dimarts. Amb aquesta transacció, els termes de la qual no han transcendit, el grup reforça la seva posició en el mercat en llengua catalana, on ja posseïa el segell Rosa dels Vents. El grup editorial afirma que mantindrà "la identitat i la vocació" de La Campana i seguirà publicant autors catalans i traduccions d'obres de ficció i no ficció, i afegirà els formats de butxaca i digital. Isabel Martí -cofundadora de l'editorial, el 1985, juntament amb Josep Maria Espinàs- continuarà com assessora editorial i col·laborarà directament amb Núria Tey, directora editorial responsable de la divisió en català de Penguin Random House Grupo Editorial.

Penguin Random House Grupo Editorial ha signat aquest dimarts l'adquisició de La Campana Llibres, fundada el 1985 per Josep Maria Espinàs i Isabel Martí. L'anunci de la compra l'han dut a terme Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial, i Isabel Martí, directora de La Campana Llibres.

La Campana edita des de 1985 novel·la, assaig, humor, cròniques, reportatges i memòries. Ha publicat grans noms de la literatura catalana i també ha traduït un gran nombre d'autors. En els primers anys, va llençar al mercat la col·lecció '100 pàgines triades per mi' de clàssics actuals com Miquel Martí i Pol, Baltasar Porcel, Maria Aurèlia Capmany, Manuel de Pedrolo, Montserrat Roig o J.V. Foix.

Entre molts altres èxits editorials cal esmentar 'Criatura i companyia' de Carles Capdevila, 'Atreveix-te a pensar' de Josep Maria Terricabras, 'El desconcert de l'educació' de Salvador Cardús, 'El nom del porc' d'Albert Om o 'Història de totes les seves cançons' de Lluís Llach. El teu nom és Olga de Josep Maria Espinàs és un altre títol important en la historia de La Campana, on el reconegut escriptor ha publicat més de trenta llibres, entre ells els populars Viatges a peu o El meu ofici.

El 2002, amb 'La pell freda', l'Albert Sánchez Piñol es va convertir en un dels autors catalans més venuts i traduïts. I el 2005 es va editar 'Tor' de Carles Porta, un clàssic del periodisme literari. Al llarg de la darrera dècada, quatre dels deu títols més venuts del mercat en català han estat publicats per La Campana: 'Wonder' de R.J. Palacio; 'La noia del tren' de Paula Hawkins; 'L'avi de 100 anys que es va escapar per la finestra' de Jonas Jonasson; i 'Victus' d'Albert Sánchez Piñol.

"Qui podia pensar, estimat Espinàs, quan vam començar el 1986 i el català en el món editorial era cosa de pocs, que un gran grup amb seus a Amèrica i Alemanya, voldria comptar també amb el català? Sempre ens ha acompanyat la sort, ara també. I sé que hem fet un pas endavant", ha manifestat la fins ara directora de La Campana, Isabel Martí. "L'equip de tants anys de La Campana continuarà amb el mateix caràcter, i amb la il·lusió de sentir-nos impulsats per uns grans professionals i una empresa líder mundial", ha anunciat.