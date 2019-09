Anagrama publica una novel·la sobre el tràfic d'òrgans i la pena de mort

"Seis formas de morir en Texas", l'última obra de la sevillana Marina Perezagua, editada per Anagrama, combina la ficció amb la investigació "periodística" per maridar dues "il·legalitats": el clandestí tràfic d'òrgans a la Xina i la "camuflada" pena de mort als Estats Units, on ella resideix.

La trama explica la història d'un home ajusticiat en una presó xinesa, el cor del qual és objecte de tràfic i acaba al pit d'un nord-americà.

La tradició budista exigeix que el cor s'enterri amb el mort perquè aquest pugui finalment "descansar en pau", per la qual cosa els hereus del difunt decideixen portar l'òrgan de tornada a la Xina.

La directora editorial a Anagrama, Silvia Sesé, ha valorat positivament "la força plàstica" que mostra la narració: "Marina parla del cos, del desig, de la sexualitat, d'una forma inusual i renovada".

Sesé ha destacat la barreja de registres i de formes narratives d'aquesta novel·la, un recurs que ha estimat "arriscat" i "valent" i ha dit que l'autora "té el seu propi estil i lluita a cada llibre per no relaxar-se".

"El que més li interessa és aprofundir al món narratiu", ha explicat l'editora. "No és un llibre més sobre les vicissituds d'un escriptor amb ell mateix, sinó que neix de la curiositat i l'observació del món exterior, de la necessitat de donar fe de la realitat".

"Seis formas de morir en Texas" ha "sacsejat" Silvia Sesé, sobretot, per dues raons: "M'he adonat de com d'insuportable resulta assumir que algú té dret sobre la vida d'un altre ésser humà, i com de brutal i sistemàtic és el tràfic d'òrgans i l'injust silenci d'Occident".

Maria Perezagua (Sevilla, 1978) és historiadora de l'art per la Universitat de Sevilla i doctora en Filologia per la Universitat Estatal de Nova York a Stony Brook, on així mateix ha estat professora.

Ha ensenyat a la Universitat de Nova York, ha treballat a l'Institut Cervantes de Lió, i ha publicat amb la barcelonina Lince Ediciones dos llibres de relats, "Criaturas abisales" (2011) i "Leche" (2013), i dues novel·les, "Yoro" (Premi Sor Juana Inés de la Cruz 2016) i "Don Quijote de Manhattan" (2016).