La manresana Montse Forradelles il·lustra un conte sobre una cançó d'Els Catarres

La manresana Montse Forradelles (Sant Salvador de Guardiola, 1985) ha il·lustrat per primera vegada un conte infantil. Es tracta d' Invencibles, un projecte de l'editorial Nanit que converteix en una història sobre l'amor entre dos germans la cançó homònima del popular grup de música Els Catar-res. En aquest projecte també hi ha participat el navassenc Valentí Gubianas, que el març passat ja va presentar Compta amb mi. Una cançó contada de Txarango (vegeu Regió7 del 16 de març). Mentre Gubianas té una dilatada trajectòria, a Forradelles la van anar a buscar després de veure la seva feina a Instagram, «perquè buscaven il·lustradors poc coneguts».

Forradelles està «molt contenta» pel «regal» que li han fet de poder il·lustrar una història per publicar-la. «Fer un cartell és crear només una imatge, en canvi il·lustrar un conte permet més imaginació, explicar moltes més coses, aportar-hi petits detalls i els teus gustos», destaca. En el darrer any ha dissenyat el fullet de la programació de Nadal de l'Ajuntament de Manresa i ha creat la imatge de la Patum Aigua per a l'Ajuntament de Berga. També ha col·laborat en el disseny i la creació de la sèrie infantil Les coses de la Martina, que s'emet dins del Club Piolet, el Super 3 de la televisió andorrana. El seu objectiu és «fer feliç els altres amb la meva feina» i treballa per poder viure únicament de la il·lustració.

L'amor entre germans

La lletra de la cançó Invencibles, de l'àlbum Postals (2013) d'Els Catarres, ha estat transformada per Laia Figueras i Núria Puyuelo, responsables de l'editorial Nanit, en la història d'en Guim i l'Arlet, que s'estimen i es barallen com tots els germans (parla de la gelosia i l'enveja), i que junts poden viure grans aventures. Forradelles, amb el seu traç ràpid i clar, ha apostat per trencar estereotips i ha creat una nena entremaliada i aventurera i un nen més sensible i tranquil, a qui li agrada dibuixar mapes del tresor, per il·lustrar les 14 dobles pagines de la publicació.

«Em va resultar molt fàcil il·lustrar el conte perquè la història era molt visual. Els dos germans juguen a ser indis, lluiten contra gegants... Em sembla més difícil dibuixar conceptes com la por», exposa la il·lustradora manresana. També apunta que en aquest projecte hi ha pogut mostrar els dos vessants de la seva manera de fer: «D'una banda, m'agrada mostrar una il·lustració divertida i entremaliada i, d'altra banda, tinc una faceta molt sensible i introspectiva. Vindrien a ser les personalitats dels dos personatges».

El contacte amb Roser Cruells

Després de rebre la proposta de l'editorial Nanit, just abans de Nadal, va caldre l'aprovació de la il·lustradora per part dels integrants d'Els Catarres per tirar endavant el projecte del conte, ja que el grup ha supervisat tot el procés de creació. El cas és que, a través d'una companya de quan estudiava Belles Arts, Forradelles havia coincidit amb Roser Cruells, la contrabaixista, que va reconèixer-la en assabentar-se de la proposta. «És curiós que ja conegués la Roser, però no ho vaig voler dir abans a les responsables de l'editorial perquè la tria fos sense influenciar», apunta Cruells.

A través d'aquesta amiga comuna, la il·lustradora manresana ha sabut que el seu treball «ha agradat molt» a Els Catarres, però, per l'atapeïda agenda de concerts del grup musical, encara no ha estat possible trobar-se en persona. També hi ha pendent de fer una presentació de la publicació amb ells. Com en els altres contes de l'editorial Nanit a partir de cançons de grups de música catalans, Forradelles ha dibuixat amb el seu personal traç els tres Catarres, Roser Cruells, Jan Riera i Èric Vergés, per il·lustrar la biografia del grup.

Presentació a Manresa, avui

Invencibles es presentarà avui (11.30 h) a la llibreria Parcir de Manresa. Hi haurà un contacontes a càrrec de Núria Puyuelo, una introducció de la meditació activa per viatjar amb la imaginació guiada per Yolanda Català, i For-radelles dibuixarà els dos protagonistes i farà crear als infants per viure aventures com a víkings.

Ja s'han fet altres presentacions, com la de dissabte passat en el marc del Mercat de la Música Viva de Vic, que va incloure música en directe.