Tres grans autors del segle XIX en el catàleg d'Alba Editorial per la campanya nadalenca

Tres autors del segle XIX encapçalen el repertori literari d'Alba Editorial per aquestes festes de Nadal. El bicentenari de George Eliot, la primera traducció al castellà de l'Aurora Leigh d'Elizabeth Barrett Browning i la novel·la que va fer merèixer a Fredrika Bremer el sobrenom de la Jane Austen sueca arriben aquests dies a les llibreries juntament amb un relat del crític James Wood, un dels textos clàssics sobre interpretació d'Uta Hagen i dos nous àlbums il·lustrats de la col·lecció Petita & Gran / Petit & Gran adreçats als infants amb Mary Shelley i Bruce Lee com a protagonistes.

Qüestions tan dispars com el significat de la música i el comerç d'esclaus apareixen a Los vecinos (1837), novel·la que va donar notorietat a Fredrika Bremer (Turku, Finlàndia, 1801-Estocolm, 1865) i la convertir en una de les grans autores sueques del segle XIX. Tot i néixer a Finlàndia, amb tres anys ja vivia a la capital sueca, on els seus pares van comprar el castell d'Arsta, i de jove va començar a treballar en institucions benèfiques. La seva incursió en el món de l'escriptura va estar motivada per la necessitat de trobar recursos econòmics per les esmentades organitzacions, i l'èxit que va acompanyar aquesta aventura la va motivar a continuar escrivint.

Bremer, que va destacar també per la defensa dels drets de les dones, va assolir fama internacional amb Los vecinos, una novel·la que es va traduir a l'anglès, a més d'altres llengües. No en va, a Anglaterra i els Estats Units la van promocionar com la Jane Austen sueca. En aquest relat, Bremer explica la convulsió que significa l'arribada d'un nou inquilí a una casa noble d'un poble de la regió de Smolandia. La protagonista és una dona de 27 anys del que Charlotte Brontë va pensar que tothom pensaria que era d'on ella havia tret la seva Jane Eyre.

Dins de la commemoració del bicentenari de George Eliot (1819-1880) -pseudònim de Mary Ann Evans-, Alba publica un volum amb dues de les novel·les curtes de l'autora anglesa, El velo alzado (1859) i El hermano Jacob (1860). Dues narracions que comparteixen el tema de la temptació i el fet d'estar protagonitzades per dos germans.

De la col·lecció de poesia d'Alba arriba a les llibreries Aurora Leigh (1856), una novel·la en vers d'Elizabeth Barrett Browning (1806-1861) que el segell català publica per primer cop en castellà. Una malaltia pulmonar va marcar la seva vida, que va viure un altre trasbals quan va fugir a Itàlia amb el seu marit, el poeta Robert Browning, fugint del seu pare, irat, que la va desheretar. El títol de la novel·la és de la protagonista de la història, una noia que des de petita es vol dedicar a l'escriptura. Desheretada pel seu pare, entrarà en una espiral que decidirà tant la seva vida professional com el seu futur sentimental.

En clau contemporània, Alba publica Upstate (2018), del crític literari i novel·lista James Wood. L'argument presenta tres personatges, la Vanessa, que va deixar Anglaterra i se'n va anar a Nova York per ser professora de filosofia, i el seu pare i la seva germana, que no la van a veure fins que no s'assabenten que pateix una depressió.

Respeto por la interpretación (1973) és un clàssic de les arts escèniques escrit per Uta Hagen (1919-2004), una actriu que l'any 1948 va substituir durant unes setmanes Jessica Tandy en el paper de Blanche a la representació d'Un tramvia anomenat desig juntament amb Marlon Brando. En aquest llibre, Hagen parla de l'ofici de la interpretació a partir del mètode de la identificació de l'actor i l'actriu amb le experiències emocionals i sensorials.

Per als més petits de la casa, dos nous títols d'una de les sèries més reeixides d'Alba Editorial: Petita & Gran / Pequeña & Grande i la seva versió masculina (Petit & Gran / Pequeño & Grande). En el primer cas, el volum està dedicat a la figura de l'escriptora Mary Shelley, autora de Frankenstein, amb text de María Isabel Sánchez Vegara i il·lustracion de Yelena Bryksenkova. L'altre protagonista és Bruce Lee, actor i mestre de les arts marcials, en un llibre de Sánchez Vegara i Miguel Bustos.