Jordi Agut remena en la cara fosca del futbol

Línia de quatre, el segon volum de la trilogia sobre el cantó fosc del futbol i l'esport escrita pel periodista de Regió7 Jordi Agut (Valls de Torroella, 1975), ja és a les llibreries i es presentarà en públic aquest diumenge 1 de desembre a la seva localitat natal i el dijous dia 5 del mateix mes a Manresa. Després de L'últim defensa, les aventures del policia George Mitchell es traslladen a Rússia en les hores prèvies a la celebració de la Copa del Món de futbol. L'obra surt publicada amb el segell Pagès Editors en català i Milenio -del mateix grup- en castellà (Línea de cuatro).

La novel·la d'Agut, redactor de la secció d'Esports d'aquest diari, incideix novament en la corrupció que envolta les altes esferes de l'univers futbolístic. En la primera part de la saga, l'autor va compondre un gran mosaic de crims en diversos estadis del continent durant el mateix cap de setmana per parlar de les màfies de les apostes. El policia encarregat de resoldre l'afer era George Mitchell, un agent britànic destinat a la Interpol que, paral·lelament, vivia una crisi personal i familiar. Amb l'horitzó de l'Eurocopa de França del 2016, el debut en la ficció del reporter bagenc convidava el lector a seguir una trama detectivesca estructurada narrativament seguint els diversos moments d'un partit de futbol.

Línia de quatre fa un salt endavant en el temps i se situa a les portes de la Copa del Món de Rússia del 2018. L'únic candidat a presidir la FIFA, el màxim organisme del futbol a escala mundial, és assassinat al Palau Nacional del Kremlin de Moscou uns pocs minuts abans d'assumir el càrrec. A partir d'aquest moment, s'activa una nova investigació amb Mitchell al capdavant que intentarà resoldre el crim. El lector recuperarà altres personatges de L'últim defensa i continuarà recorrent els racons més foscos d'un esport que mou milers de milions d'euros.

Jordi Agut presentarà el llibre aquest diumenge 1 de desembre, a les 12 h, al Gimnàs de l'Escola Sant Esteve de Valls de Torroella, amb la companyia de l'alcalde de Sant Mateu de Bages, Josep Maria Junyent. El dijous següent, dia 5 de desembre, Agut parlarà de l'obra a la Llibreria Parcir de Manresa, a partir de les 7 de la tarda, flanquejat pels periodistes de Regió7 David Bricollé i Toni Mata i Riu. L'entrada és lliure.

Línia de quatre, com L'últim defensa, forma part de la col·lecció de novel·la policíaca Lo Marraco Negre, de Pagès Editors (Marrajo per a la sèrie en castellà), un projecte que dirigeix l'escriptor balear Sebastià Bennasar. Agut va publicar Línia de quatre inicialment al segell Stonberg, a finals del 2015, però posteriorment va fer el salt a Pagès per l'interès de Bennasar d'incloure a la nova col·lecció una obra que considerava una de les millors de l'any en el gènere negre en català.

La imatge de la coberta de Línia de quatre és obra de Sílvia Belmont a partir d'una idea de Jordi Cirera, ambdós membres del departament de Producció de Regió7. La primera correcció va anar a càrrec de Griselda Pineda, integrant del departament de Correcció d'aquest diari.