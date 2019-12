Gemma Ruiz i Albert Forns recuperen divuit «Retrats paral·lels» de Montserrat Roig

Descobrir que a Pere Calders li agradaven les pel·lícules de l'oest, saber que Mercè Rodoreda mai feia projectes o conèixer el que pensava Eugeni Xammar de Josep Pla torna a ser possible gràcies a la recuperació dels Retrats paral·lels de Montserrat Roig, que reedita Edicions 62.

Quan es compleixen 28 anys de la mort de Roig, el 10 de novembre del 1991, l'editorial catalana, a través dels escriptors i periodistes Gemma Ruiz i Albert Forns, aposta per tornar a posar en circulació divuit entrevistes seves, que actualment eren «introbables», a personalitats de l'àmbit cultural català de fa més de quaranta anys.

Josep Pla, Antoni Tàpies, Miquel Martí i Pol, Joan Brossa, però també Mary Santpere, Josep Maria Flotats, Oriol Bohigas o Maria de la Mar Bonet són alguns dels protagonistes d'uns textos que, segons explicava Gemma Ruiz, conserven tota la seva «vigència». La idea del volum, remarcava Ruiz, va ser de Forns, que, de visita en visita per diferents llibreries de vell, va acabar reunint els tres volums que es van publicar dels Retrats paral·lels fa anys i, entre els dos, van escollir els que apareixen en aquesta antologia, en funció de l'«admiració» que senten per ells. Per als impulsors, les personalitats que va entrevistar «la Roig», quan encara no havia complert els trenta anys, «van jugar un paper decisiu en la reconstrucció de la cultura de Catalunya, després del cop de destral del 1939».

Un altre puntal del llibre que podria tenir continuació són les fotografies que l'il·lustren, de Pilar Aymerich.