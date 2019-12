La Galera reedita l'única novel·la juvenil de Teresa Pàmies amb il·lustracions de la seva neta Natàlia

La Galera celebra l'Any Teresa Pàmies amb una proposta literària molt especial i és la reedició de l'única novel·la de l'escriptora catalana que va ser pensada per al públic adolescent: 'Aventura Mexicana del noi Pau Rispa'. De fet, al llarg de la seva trajectòria Pàmies va escriure una cinquantena d'obres i només na estava destinada al públic juvenil. Una obra que Pàmies va publicar per primera vegada l'any 1985 amb Pòrtic. En aquesta nova edició revisada "gairebé tipogràficament", la novel·la va acompanyada de noves i inèdites il·lustracions de Natàlia Pàmies, neta de l'escriptora. Sergi Pàmies ha explicat que en aquest llibre la seva mare va fer una "translació del seu univers que era l'exili, l'idealisme i Mèxic en un llenguatge i en una trama més simples".

L'any 85 Pòrtic va publicar la primera edició del llibre i al 93 se'n va fer una reedició. Ara La Galera reedita la història. Sergi Pàmies ha explicat que va ser una idea de l'editora Ester Pujol que va proposar la reedició i incorporar a la Natàlia Pàmies al projecte.

Natàlia Pàmies ha explicat que va afrontar el repte d'il·lustrar el llibre juvenil de la seva àvia. "Al principi se'm va fer una mica gran, però ho vaig afrontar amb orgull. Estar amb la meva àvia a la coberta i que ens hagi unit aquest encàrrec és un orgull". La part de la coberta, ha detallat, està feta en digital i la interior és "un procés manual".

Sergi Pàmies creu que la seva mare no tenia vocació d'escriure novel·la juvenil i "no perquè no li agradés sinó perquè la pulsió creativa que tenia era adulta i tenia un punt d'idealista". Ha apuntat que Teresa Pàmies llegia poca literatura juvenil, però quan li van fer aquesta proposta l'editorial Pòrtic, quan ella ja tenia 66 anys, li va fer molta il·lusió. "És un llibre que li tenia una especial estima".

Pau Rispa



'Aventura mexicana del noi Pau Rispa' narra la història d'en Pau Rispa, un nen de tretze anys que ha de marxar a l'exili durant la Guerra Civil. A través del seu diari i de les cartes que envia, el protagonista explica una història real sobre molts dels nens nascuts als anys 30 i que van haver de marxar per la guerra.

La neta de l'escriptora ha apuntat que és una història sobre l'exili i d'un nen que li toca viure l'aventura de marxar a Mèxic. "És un nen amb molta passió per la història i la geografia i ell es crea la seva pròpia aventura dins de l'aventura que ja li està tocant viure", ha afegit Natàlia Pàmies.

Natàlia Pàmies ha recordat que la seva àvia era "entusiasta" i una persona "molt càlida i molt familiar. Sempre era la que proposava les reunions i ens unia a tots". També ha recordat que ella els hi va fer arribar en una ocasió el llibre amb una dedicatòria.