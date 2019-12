Edicions de 1984 publicarà una novel·la d'lvar Valls sobre la vida i obra de Jacint Verdaguer

Edicions de 1984 publicarà una novel·la d'Àlvar Valls sobre la vida i obra de Jacint Verdaguer que porta per títol 'Entre l'infern i la glòria'. Aquest és un dels noms destacats que l'editorial publicarà el primer trimestre de 2020, entre els quals hi ha títols com 'Si aquest carrer fos meu' de Stefanie Kremser; el thriller 'La veritable història del llibreter assassí de Barcelona' de Marcel Fité; el recull poètic 'L'alè misteriós' de Margaret Atwood amb una selecció i traducció de Montserrat Abelló i 'Una república com si...' d'Alaa Al Aswani. En declaracions a l'ACN, el director editorial d'Edicions de 1984, Josep Cots, s'ha mostrat molt satisfet pels títols que publicaran. Per altra banda, l'editor està preocupat pel que fa la venda de llibres en català després que el Gremi d'Editors expliqués aquest dilluns que els llibres d'interès general en català representen el 26% de les vendes totals.

'Si aquest carrer fos meu' de Stefanie Kremser i traduït per Marina Bornas és una de les primeres novetats del 2020, que sortirà a la venda el 15 de gener. Cots ha dit que "és un llibre tendre i bonic que parla del pertànyer d'una persona que ha passat per moltes adreces". En castellà es publicarà el mateix dia amb el nom 'Si esta calle fuera mía'.

Edicions de 1984 publicarà el recull poètic 'L'alè misteriós' de Margaret Atwood, autora del 'Conte de la serventa', amb una selecció i traducció de Montserrat Abelló, qui va conèixer personalment a l'autora al Congrés Internacional del PEN celebrat a Barcelona l'any 1992. El llibre arribarà a les llibreries el 22 de gener.

Cots també ha destacat el thriller 'La veritable història del llibreter assassí de Barcelona' de Marcel Fité. L'autor, ha apuntat l'editorial, "parteix d'una llegenda de la Barcelona del segle XIX i la reelabora amb ironia per fer reviure les Bullangues, la ciutat que crema de forma cíclica contra el poder". Es publicarà el 5 de febrer. Una de les altres novetats serà 'El preludi' del poeta William Wordsworth, que es publicarà el 19 de febrer.

'Entre l'infern i la glòria' és una novel·la de 1.024 pàgines d'Àlvar Valls sobre la vida i obra de Jacint Verdaguer. El llibre, que arribarà a les llibreries el 4 de març, se centra en els últimes dies de la vida del protagonista, l'any 1902, malalt terminal de tuberculosi.

Altres llibres que publicarà l'editorial són 'Una república com si...' d'Alaa Al Aswani; 'Els quaranta dies del Musa Dagh' de Franz Werfel; 'L'artista del tupè i altres relats' de Nikolai Leskov i 'Kitch. Una biografia de ficción de un icono del calipso' d'Anthony Joseph.