Gonzalo Torné: «El llibre és una comèdia sobre la bulímia que té la societat pels diners»

L'escriptor Gonzalo Torné (Barcelona, 1976) irromp en les novetats literàries amb el seu quart llibre, 'El corazón de la fiesta' (Anagrama), una comèdia romàntica que s'ubica a Barcelona i que està protagonitzada per la Clara Montsalvatges, una dona que decideix reconvertir un pis que acaba d'heretar en un espai on viure amb amics que passen per mals moments. Una parella misteriosa s'instal·la al pis de davant i no triguen a cridar l'atenció per les discussions que tenen. La Clara es convertirà en la confident de la seva veïna, la Violeta, i a partir d'aquí se centra en la història d'amor amb el seu marit, "fill bastard del rei de Catalunya". "La novel·la es planteja com un malson pels diners, un malson sobre la bulímia que té la societat pels diners, tant pels que en tenen com pels que no, i com aquesta obsessió et pot arruïnar-te la vida", precisa en la roda de premsa de presentació.

La Violeta és una estudiant de classe mitjana i de família castellanoparlant i el marit és, segons paraules de l'autor, "el fill bastard del rei de Catalunya", de família catalanoparlant i de classe alta, amb una forta influència en la política del país. "Hi ha tres desajustos que posen en perill la relació, la diferència de classe social, de sensibilitat i la diferència de gènere", ha precisat Gonzalo. A tot això, s'hi suma el conflicte "més important", el dels diners. La Violeta es troba en un ambient adinerat, fet que la confronta amb ella mateixa i amb la seva educació "estalviadora".

En comptes de posar el focus en la corrupció dels rics, el llibre es bolca en l'evolució de la Violeta, com comença sent fidel als seus valors però que acaba corrompent-se i volent cada cop més diners, entrant en l'obsessió generalitzada que té la majoria de la societat. "La novel·la intenta buscar contradiccions i fer un joc de morals", indica l'autor.

Els orígens modestos de la Violeta és barregen amb la promesa de luxe del seu marit i la "desconfiança competeix amb l'alegria de les ambicions", "tot tenyit per la benedicció i el malson dels diners". D'aquesta manera, el volum constata que les persones són "complexes" i que sempre hi ha "moltes persones dins d'una", rebla l'editora d'Anagrama, Silvia Sesé.

Tensió entre generacions

El llibre també parla de la tensió que hi ha entre generacions, ja que, d'una banda, hi ha una parella que representa una generació que va viure la guerra civil i està "molt polititzada" –encarnada per la Violeta i el seu marit-, i, de l'altra, mostra les generacions que han deixat a la política fer el que vulgui, que representen la Clara i la seva parella.

Segons l'autor, el llibre parla d'un fenomen estatal, la corrupció i com els partits polítics han robat diners però la intenció és "entendre el per què". "Parla de gent que tenint càrrecs de responsabilitat pública, per una necessitat compulsiva de tenir diners, s'arruïnen la vida", explica Torné.