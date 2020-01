Yishai Sarid, autor d'«El monstre de la memòria»: «Auschwitz no va ser alliberat»

"Auschwitz no va ser alliberat". Aquesta ha estat una de les primeres reflexions que ha posat sobre la taula l'escriptor israelià Yishai Sarid, autor d''El monstre de la memòria' (Club Editor en català i Editorial Sigilo en castellà). Una obra que reflexiona, entrats al segle XXI, sobre el significat dels camps de concentració i les polítiques de memòria, en un moment marcat pel 75è aniversari de l'anomenat alliberament d'Auschwitz. Sarid ha recordat que els actes commemoratius, que s'han realitzat recentment, tenen "una voluntat de congelar l'Holocaust en la història, convertir-lo en un record consagrat i immutable i això és preocupant", ha manifestat. L'autor participarà aquest dimecres al CCCB en l'acte 'Auschwitz i després'.

Yishai Sarid aireja, ha dit, "les ferides" de l'Holocaust en aquesta novel·la. El protagonista d''El monstre de la memòria' és un historiador especialitzat en l'Holocaust i els mètodes d'extermini i que acaba, finalment, obsessionat pels detalls del procés emprat pels nazis. L'autor ha admès que ell també li va passar quan escrivia la novel·la. "La fascinació per les atrocitats és un tret molt humà".

El protagonista de la novel·la fa de guia de grups d'estudiants i de soldats pels camps d'extermini polonesos i els hi explica què va passar en aquells llocs i, per això, ha de reviure "aquests fets tan terribles". Cada vespre amb els estudiants, ha seguit Sarid, fan una reunió per parlar del que han après en aquestes visites. Un dels nens li exposa que s'ha de ser "una mica nazi" per sobreviure. El protagonista se sent turmentat pel fet que aquesta sigui l'única lliçó apresa.



Auschwitz



Sarid creu que és important destacar que és "enganyosa" la frase: "Auschwitz va ser alliberat". "Auschwitz no va ser alliberat, sinó que el camp d'extermini va ser conquistat per les tropes soviètiques. No es pot dir que les víctimes que van morir allà van patir cap mena d'alliberament".

Ha apuntat que en els actes commemoratius recents del 75è aniversari de "l'alliberament" d'Auschwitz hi ha "una voluntat de congelar l'Holocaust a la història, convertir-lo en un record consagrat i immutable i això és preocupant". Ha lamentat que a Israel, les generacions més joves són conscients de l'Holocaust i saben què va passar, però no creuen que tingui res a veure amb ells. "Em preocupa quin serà el futur del record que es té de l'Holocaust perquè si insistim en conservar-lo com una cosa amb la qual no es pot interpel·lar ni interactuar, em pregunto pel futur de la memòria", ha indicat.

Sarid ha destacat que la novel·la també és "molt crítica" amb la política de la memòria d'Israel, però, ha afegit, quan surt del seu país amb el llibre s'adona que també interpel·la molts fets que estan tenint lloc a Europa com, per exemple, l'auge de l'extrema dreta. Ha recordat que quan va presentar el llibre a Alemanya li van narrar que hi havia al país un ressorgiment de l'antisemitisme i "no per part dels musulmans, sinó pels alemanys blancs". L'escriptor creu que "és increïble" que després de tot el que ha passat, "no es faci res" perquè la història no es repeteixi.

'Auschwitz i després'

L'autor és el convidat del CCCB i de l'Institut Francès en l'acte d'aquest dimecres 'Auschwitz i després', en commemoració del 75è aniversari de l'alliberament dels camps nazis. Conversarà amb Marta Marín-Dòmine, especialista en literatura testimonial i autora de 'Fugir era el més bell que teníem', i amb Arnaud Sauli, cineasta, que presentarà en primícia el seu documental sobre l'excavació arqueològica de Sobibor, en curs de realització. Al final de la conversa, l'actriu Laura Aubert llegirà fragments de Charlotte Delbo.

L'autor

Yishai Sarid (Tel Aviv, 1965) és advocat i novel·lista. Fill d'un diputat i ministre del govern d'Israel, va pertànyer al cos d'intel·ligència i va ser oficial de l'exèrcit als anys 80. Entre 1994 i 1997 va treballar com a assistent de la fiscalia de l'Estat en casos criminals. Ha col·laborat amb el diari 'Haaretz' i ha publicat cinc novel·les, dues de les quals s'han traduït al català a Club Editor: 'Limassol' (2012), traduïda a vuit idiomes i guanyadora dels dos principals premis de novel·la negra francesa, i 'El monstre de la memòria' (2020).