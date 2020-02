Chufo Lloréns homenatja la seva família materna a la novel·la històrica «El destí dels herois»

Chufo Lloréns (Barcelona, 1931) torna a les llibreries aquest febrer amb 'El destí dels herois' (Rosa dels Vents), una nova novel·la històrica, el gènere que més ha cultivat l'autor i que l'ha fet un súper vendes a l'estat espanyol. L'autor ha treballat durant quatre anys en una obra ambientada a les primeres dècades del segle XX i que narra la història d'una saga familiar afectada pels conflictes bèl·lics que assolen Europa, especialment la Primera Guerra Mundial. Alguns personatges s'inspiren en avantpassats materns de Lloréns, doncs l'autor ha volgut saldar "un deute" amb una branca de la família absent fins ara en la seva obra. 'El destí dels herois' es publica simultàniament en català i castellà (Grijalbo), la seva llengua literària.

Lloréns, que abans de convertir-se en escriptor l'any 1986, va ser empresari de l'espectacle a Barcelona, admetia aquest dimecres el seu gust pels llibres llargs. Les novel·les històriques, ha dit, han de ser llargues perquè "si ho tractes de forma breu potser deceps el lector", que és un "lector llarg". Això no obstant, ha reconegut que les més de mil pàgines de la seva anterior novel·la ('La ley de los justos', 2015) li van valdre algun comentari poc amistós de la seva editora. Per això, a 'El destino de los héroes' s'ha plantat en les 864.

Lloréns ha explicat que escriure aquesta novel·la ha resultat ser "un embaràs difícil" de quatre anys, el primer dels quals el va dedicar pràcticament a documentar-se sobre el període històric que volia narrar. "Un historiador sap més d'història que un novel·lista, però, d'un període tan concret de la història, potser en acabar el seu llibre el novel·lista en sap més perquè ha fixat tota la seva atenció en un espai curt de temps", reflexionava aquest dimecres per acreditar fins a quin punt va "aprofundir" documentalment en les dues primeres dècades del segle XX.

Malgrat la generositat de la seva escriptura, l'autor segueix fidel a l'estructura narrativa de capítols curts, potser per gust personal com a lector, admet. Quant a les claus de la seva literatura, ha apuntat que "la primera obligació de l'escriptor és sacsejar el lector perquè se senti obligat a seguir" llegint. Es tracta, ha dit, d'agafar-se a singularitats que parlin de la petita història dins de la història. "La temàtica ve donada per la imaginació, però sempre basada en coses singulars".

I en aquest cas, aquestes petites coses inspiradores tenen molt a veure amb la seva pròpia història familiar, de la branca materna. "Si hagués tingut personatges plans, sense arestes o puntes, no els hauria fet servir; però a la família de la meva mare hi ha hagut quatre personatges de vida ben atzarosa", ha explicat.

Així és com Lloréns ha creat una ficció al voltant d'una saga familiar formada pels dos protagonistes principals, José Cervera i Lucie Lacroze, i els seus tres fills, Fèlix, Pablo i Nicolás. Entre el París bohemi i el Madrid 'castís', sorgeixen històries d'amor marcades per un principi de segle convuls i amb diversos conflictes bèl·lics.

Chufo Lloréns es va donar a conèixer com a empresari de l'espectacle a Barcelona, on va obrir i regentar més d'un local d'oci, com la discoteca Don Chufo, entre altres. Però l'any 1986 va debutar en la literatura amb l'obra 'Nada sucede a la víspera', que va ser finalista del Premi Planeta. Des d'aleshores ha escrit diverses novel·les, especialitzant-se en el gènere històric, com 'Te daré la tierra' (2008), Mar de fuego (2011) o 'La ley de los justos' (2015), aquesta darrera ambientada a la Barcelona modernista. Amb aquests títols Lloréns s'ha convertit en un súper vendes tant a l'Estat com internacionalment.