Juan Madrid: «La novel·la negra és la literatura del nostre temps; parla de la inseguretat i la marginació»

L'escriptor Juan Madrid (Màlaga, 1947) afirma que "la literatura negra és la literatura del temps" actual, ja que parla "de les angoixes, la inseguretat i la marginació". L'autor va rebre aquest dijous el Premi Pepe Carvalho 2020 a l'Ajuntament de Barcelona, en el marc del festival BCNegra. Madrid ha valorat el guardó acompanyat del tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, i del comissari de BCNegra, Carlos Zanón, en una roda de premsa on ha fet gala de la seva ironia en les respostes als periodistes. De fet, ha dit que és una "satisfacció" rebre el premi, però que després pensa que morirà "ben aviat". S'ha mostrat sorprès que li donin premis als 72 anys. "A Madrid no me n'han donat cap i no crec que me'l donin mai".

Madrid ha fet èmfasi en el seu compromís polític i literari al llarg de la seva trajectòria. "La majoria no sap què és un compromís polític i en aquest país, menys", ha assegurat. L'escriptor ha dit que ell i Manuel Vázquez Montalbán tenien un "truc que era un llenguatge molt especial" i eren "els únics que formaven part d'òptiques polítiques curioses i úniques". També, ha afegit, amb Vázquez Montalbán van coincidir en el fet que tenien històries paral·leles, amb pares republicans presos.

Ha destacat que durant la seva trajectòria, el país ha canviat. I ha assegurat: "Això no és un secret però el país ha canviat, mai ha sigut un, ni gran, ni lliure. S'ha de dir la veritat i aquesta és bonica i s'ha d'explicar la veritat", ha recalcat. L'autor ha dit que als vuitanta Espanya "ja era casposa. Imagineu-vos ara", ha reblat. Madrid ha manifestat que "la literatura negra és la literatura del nostre temps", ja que parla "de les angoixes, la inseguretat i la marginació".

Preguntat per la presència d'autores femenines en la novel·la negra, Madrid ha explicat que està acostumat a una societat "on les dones han treballat colze a colze amb els homes. El feminisme l'he viscut des de petit amb la meva mare". En aquest context, ha ressaltat que "s'ha de defensar la participació de la dona colze a colze amb els homes".

El jurat

El jurat, amb Carlos Zanón com a president, Antonio Iturbe, Marta Sanz, Xon Pagès, Daniel Vázquez Sallés i Sergio Vila-Sanjuan com a vocals, va destacar el compromís "literari, polític i ètic" de l'escriptor, periodista i guionista tant de cinema com de televisió, que ha estat traduït a més de setze llengües. Així mateix, el jurat va remarcar que és un dels fundadors de la novel·la negra espanyola, que va "enlluernar l'escena del gènere des de primers de la dècada dels vuitanta del segle passat".

L'autor

Juan Madrid és Llicenciat en Història per la Universitat de Salamanca i va ser redactor de la Revista 'Cambio 16' des de 1974. Ha compaginat la seva activitat d'escriptor amb la de guionista de cinema i televisió. Ha publicat una quarantena de llibres entre novel·les, recopilacions de contes i novel·les juvenils, i algunes de les seves obres s'han portat al cinema, com 'Días contados', o 'Tánger', també dirigida pel mateix Juan Madrid). Ha rebut el Premi Jaén de Narrativa Infantil i Juvenil, per 'Los senderos del tigre' (2005); el Premi EDEBÉ de Literatura Juvenil, per 'Huida al sur' (2008); el XIV Premio Unicaja Fernando Quiñones de Novel·la, per 'Los Hombres mojados no temen la lluvia' (2012), i més recentment el Premi Cálamo Extraordinario 2017 per 'Perros que duermen', i el Premi Negra i Criminal del Festival Atlántico del Género Negro, Tenerife Noir (2017).

El guardó constitueix un homenatge a la memòria de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán i al seu cèlebre detectiu Pepe Carvalho. L'escriptor Juan Madrid s'afegeix, així, a la llista dels premiats en edicions anteriors: Claudia Piñeiro (2019), James Ellroy (2018), Dennis Lehane (2017), Donna Leon (2016), Alicia Giménez Bartlett (2015), Andrea Camilleri (2014), Maj Sjöwall (2013), Petros Màrkaris (2012), Andreu Martín (2011), Ian Rankin (2010), Michael Connelly (2009), P.D. James (2008), Henning Mankell (2007) i Francisco González Ledesma (2006).