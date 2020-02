Víctor Amela narra la història de la Lleva del Biberó a «Ens van robar la joventut»

El periodista i escriptor Víctor Amela narra la història dels membres de la Lleva del Biberó que van combatre a l'Ebre i al Front del Segre a la Guerra Civil en la novel·la 'Ens van robar la joventut' (Rosa dels Vents). Al llibre, l'autor ha recopilat el testimoni de 25 supervivents, a través d'entrevistes, i ha reconstruït amb la memòria d'aquests nois que van viure uniformats dels 17 als 20 anys. En una trobada amb periodistes, l'escriptor, acompanyat per Miquel Morera, de la Lleva del Biberó, ha destacat que aquesta va ser "una generació molt infortunada i desgraciada perquè no els hi tocava anar a la guerra".

'Ens van robar la joventut' narra les històries dels anomenats 'biberons', que van combatre a l'Ebre, dels adolescents que es van allistar voluntaris, tant a l'exèrcit republicà com al de Franco, dels que van sobreviure i alguns van continuar la seva lluita a la Guerra Mundial, dels que van ser empresonats i dels que van morir en el camp de batalla.

Amela ha explicat que aquest llibre el va començar fa 15 anys quan va morir el seu tiet que havia estat de la Lleva del Biberó i mai li va explicar gairebé res de la Guerra Civil més enllà que tenia una cicatriu al pit. "Ell em va explicar amb 17 anys que una bala el va ferir a la batalla de l'Ebre". En aquell moment, ha reconegut Amela, ell que no sabia ni què era la batalla de l'Ebre. El tiet de Víctor Amela havia format part, com d'altres, ha dit, "d'una generació molt infortunada i desgraciada perquè no els hi hagués tocat anar a la Guerra". El periodista ha indicat que al llibre explica al lector perquè el seu tiet va decidir no parlar.

Amela tenia 25 entrevistes amb "una història i un perfil diferents". Va decidir ordenar-les i quan estava sol al pis on havia passat molt estius el seu tiet va començar a parlar amb el seu parent mort. "L'estructura del llibre és un diàleg amb el meu tiet on li faig preguntes que me'l responen els seu companys de la Lleva", ha ressaltat.

El testimoni de Morera

Miquel Morera farà 100 anys al mes d'abril i és un dels membres de la Lleva del Biberó. A partir del naixement del seu nét, Álvaro, ell va decidir explicar la seva història. Ni amb al seu pare ni amb cap familiar parlava de la Guerra Civil "perquè cadascú tenia la ferida oberta dins". Amela ha destacat que van crear als 80 l'Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó.

Entre altres anècdotes, Morera ha explicat que al front de Miralbueno, de d'un niu de metralladores, va veure pujar soldats franquistes en fileres i el seu artiller va quedar immòbil i es va "bloquejar". Morera, sense pensar-ho, va decidir reemplaçar-lo i es va posar a disparar matant a moltes persones i salvar la vida dels seus companys. Una altra anècdota va ser quan va ser víctima d'un bombardeig nazi sobre Benassal i Ares del Maestrat i gairebé va perdre la vida durant l'atac.

L'autor

Víctor Amela (Barcelona, 1960) exerceix des de fa 35 al diari 'La Vanguardia', especialment a 'La Contra'. Ha col·laborat en programes de televisió i de ràdio com 'La Mañana' (Cope), 'Las Mañanas de La 1' (TVE), 'L'hora del pati' (RAC1), 'La Ventana' (Cadena Ser), 'Saló de lectura' (BTV), 'El club' (TV3), 'L'hora del lector' (Canal 33), 'En días como hoy' (Radio Nacional de España), 'Más de uno' (Onda Cero), 'La nit a 8tv' (8tv), 'Aruser@s' (La Sexta) o 'El món a RAC1' (RAC1). És autor de les novel·les 'El càtar imperfecte' (2013), 'Amor contra Roma' (2014), 'La filla del capità Groc' (2016) i 'Jo hauria pogut salvar Lorca' (2018), i de les obres de no-ficció 'Retratos y Recuerdos de la vida forcallana' (2006), 'Tots els meus secrets, o gairebé' (2012) i 'Los inspiradores de Amela' (2018), entre d'altres