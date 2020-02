Hernán Díaz reflexiona sobre «la soledat, la pèrdua i l'estrangeria» a la novel·la «A l'horitzó»

L'escriptor Hernán Díaz retrata a la novel·la A l'horitzó, publicada per Edicions del Periscopi, el viatge d'un suec per territori nord-americà a la cerca del seu germà, a mitjans del segle XIX. En declaracions a l'ACN, l'autor assenyala que el llibre tracta diversos temes com "la soledat, la pèrdua i l'estrangeria" i està protagonitzat per "un estranger en un país que no existeix del tot" com era Estats Units en aquella època. Hernán Díaz assenyala que la literatura d'Occident "està condemnada a un cúmul de relats i un d'aquests és aquest viatge de partida i cerca d'una nova llar i aquest llibre forma part d'aquesta tradició".

A mitjans del segle XIX, dos joves suecs, en Hakan i el seu germà, emigren direcció a Nova York. En Hakan puja per error a un vaixell que el porta fins a San Francisco. Allí es trobarà sol sense parlar anglès ni tenir diners ni entendre el que tothom li diu i comença el seu camí cap a l'est. Per la seva odissea personal a través del territori nord-americà es trobarà amb buscadors d'or, "indis", estafadors, naturalistes, fanàtics religiosos i bandits.

Admet que li fa temor reduir A l'horitzó a unes paraules claus. Tot i això, explica que el tema de la soledat "és crucial al llibre" perquè tracta d'un immigrant suec. La història d'un viatge per Estats Units també sorgeix de la vida del mateix autor, ja que ell s'ha mudat de país moltes vegades, tot i que els darrers anys ha viscut a Brooklyn.

Reconeix que el viatge d'en Hakan s'hauria pogut ubicar en qualsevol altre desert, continent o època, "però hauria estat un llibre diferent". A Díaz li interessava el lloc on succeeix la novel·la, Estats Units de mitjans del segle XIX, on "la nació està en un procés de conformar-se a si mateixa com a tal".

En aquesta línia, el protagonista, diu l'escriptor, "és un estranger en un país que no existeix del tot". Díaz explica que en Hakan, "més que un heroi", en un moment del llibre "es transforma en un ser que té com a únic objectiu seguir viu; el viatge i el seu destí passen a un segon pla". De fet, una de les seves dificultats durant tota la novel·la és relacionar-se amb la resta i la violència d'aquell moment històric.

Després d'admetre que el llibre és una "biografia xifrada", Díaz manifesta que l'escriptura que li interessa té més a veure amb "l'esborrament de l'autor que amb l'exacerbació de la seva presència. Sento que les coses funcionen com escriptor quan no em veig a mi mateix".

"M'interessa la ficció, la invenció i escriure el diàleg amb certa tradició literària i no m'interessa un discurs confessional", declara.

L'autor Hernán Díaz, escriptor i editor, va néixer el 1973 a Buenos Aires, va créixer a Suècia, va estudiar a Londres i ara viu a Brooklyn, Nova York. Ha escrit Borges, between History and Eternity (Bloomsbury, 2012), i és l'editor de la Revista Hispánica Moderna i el director adjunt de l'Institut Hispànic de la Universitat de Columbia. Ha publicat a Cabinet, The New York Times, The Kenyon Review, Playboy, Granta i The Paris Review.

A l'horitzó és la seva primera novel·la traduïda a dotze llengües i ha guanyat el premi internacional William Saroyan, va ser finalista del premi Pulitzer 2018 i del premi PEN\/Faulkner. Publishers Weekly la va incloure entre els deu millors llibres del 2017, va obtenir el premi del jurat del Festival d'Amèrica de París i el premi Noves Veus Americanes.

Admet que ha estat "molt absurd" tot el que ha passat al voltant del seu llibre. Davant els reconeixements, sent una gran alegria però recorda que haver arribat fins aquí va venir precedit per "molts anys de rebuig absolut. Tinc una novel·la anterior que no va ser publicada i una col·lecció de contes". Reconeix que ara és tot "més senzill" pel que fa l'accés, però "això ha estat el resultat de dècades de treball".