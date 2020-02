Puigdemont publica el 2 d'abril el llibre «M'explico. De la investidura a l'exili»

L'expresident de la Generalitat i líder de JxCat, Carles Puigdemont, publica el llibre 'M'explico. De la investidura a l'exili' (La Campana) el 2 d'abril. I està previst un segon volum titulat 'M'explico. La reconstrucció del retorn'.

En el llibre, Puigdemont assegura que no és un relat blanc ni faltat d'autocrítica i demana "generositat i indulgència" ja que en alguns moments de la història l'independentisme no queda bé i afegeix que ell tampoc. L'expresident també admet que durant bastant temps s'ha plantejat guardar el llibre en un calaix però explica que ha decidit publicar-lo perquè creu que el seu contingut pot ser "útil" no només per entendre millor el passat i el present, sinó especialment per "preparar-nos per al futur".

"Que sigui útil i positiu no significa que estigui lliure d'algunes amargures que tots hauríem volgut estalviar-nos: no és un relat blanc, ni conformista ni faltat d'autocrítica. És un relat narrat en alguns moments de viva veu, com una narració gairebé en directe", ha afegit.