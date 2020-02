Un llibre repassa la història del feminisme català a través de les seves autores

'El llarg viatge de les dones. Feminisme a Catalunya' (Edicions 62) de M. Àngels Cabré recull cinquanta textos individuals, de 33 dones, i també col·lectius, que van des de mitjans del segle XIX a finals del segle XX. "La idea era explicar que el feminisme no va néixer ahir i sobretot per la gent jove que s'ha apuntat al #MeToo que entengui que aquí hi ha una llarga tradició catalana", ha destacat l'escriptora. Entre altres hi figuren Dolors Monserdà, Teresa Claramunt, Frederica Montseny, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Anna Murià, Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Teresa Pàmies i Maria-Mercè Marçal. Aquesta obra és una breu història del feminisme català.

M. Àngels Cabré ha explicat que el llibre arrenca a l'any 1841 amb la poeta Maria Josepa Massanés i el seu text 'Discurso preliminar'. "És una dona que escriu el seu primer llibre de poemes i va dir que volia dedicar-se a escriure i que hi té dret tot i ser dona. Aquest va ser un moment fundacional". El llibre acaba amb l'autora Grete Ammann "que és la primera que va introduir en un congrés el concepte de feminisme de la diferència". L'obra inclou el text 'Alguns apunts per al debat feminista'.

Entre les èpoques incloses al llibre, Cabré ha destacat "els gloriosos anys 70 en el moment de la reconquesta" de reivindicacions perdudes. "Als 70 és la explosió que coneixem" amb Montserrat Roig, Magda Oranich, Maria Aurèlia Capmany, entre d'altres.

Cabré ha ressaltat que hi ha una tendència a pensar que el feminisme és cosa de dones. "Seria com pensar que el racisme és cosa de negres o xinesos o altres que són diferents als blancs caucàsics. El feminisme és de tots i de totes, però és veritat que costa molt trobar homes que es dediquin al feminisme". Entre els 50 textos de llibre, hi apareix només un home, un sociòleg dels anys 70, Juan Francisco Marsal amb el text 'La mujer, tema radical' (1976).

L'autora



M. Àngels Cabré (Barcelona, 1968) és escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere. Assagista especialitzada en dones, cultura i feminismes, ha publicat 'Leer y escribir en femenino', 'A contracorriente. Escritoras a la intempèrie del siglo XX', 'Wonderwomen', 'María Luz Morales. Pionera del periodismo', 'Miralls creuats: Roig/Capmany' (Premi Vallverdú d'Assaig) i, en col·laboració amb Toni Galmés, 'LILA. Història gràfica d'una lluita'.