Tots els contes de Mercè Rodoreda, recollits en una edició amb il·lustració

La Galera publica 'La noieta daurada i altres contes', un recull dels relats infantils escrits per Mercè Rodoreda i il·lustrats a color per Albert Asensio. El volum compila la totalitat de contes que Rodoreda va escriure per als infants i que van ser publicats al diari 'La Publicitat', 'El País', 'Serra d'Or' i la revista 'Moments'. A més, s'incorporen dues narracions inacabades: una d'infantil ('Ronald Searle'), i una altra de caire biogràfic ('Quant de temps feia...'), procedents de l'arxiu Mercè Rodoreda amb seu a l'Institut d'Estudis Catalans.

La Galera destaca que són contes en els quals l'autora "juga amb els límits de la realitat i la ficció i ens proposa un viatge ple d'emocions a un univers natural i màgic farcit d'animals i persones, però també de fades, bruixes o sirenes". L'edició conserva dels originals l'estil "ric i embriagador propi de l'autora".

Molts dels contes es van publicar al diari 'La Publicitat' com 'L'hivern i les formigues', 'Les tres granotetes i el rossinyol' o 'El vaixellet', entre d'altres, que daten del 1935. 'La guardiola', 'Les fades' o 'L'estrella que va morir' es van publicar el 1936 al mateix mitjà. Mentre, 'Aventures de Camús i Tararí' es va publicar en dues entregues a la revista 'Moments', entre els anys 1936 i 1937. Posteriorment, 'Imatges d'infantesa', també es va publicar en dues entregues que van aparèixer a 'Serra d'Or' el 1982, i 'I moltes vegades, durant anys...', a 'El País' l'any 1988.