Paolo Giordano publica el llibre 'El contagi'

Edicions 62 posarà a la venda el llibre En el contagi, de l'escriptor italià Paolo Giordano (Torí, 1982), en format d'ebook, el proper dijous 26 de març. Aquesta obra de l'autor de la novel·la La solitud dels nombres primers, es publicarà simultàniament en una vintena de països d'arreu del món, entre els quals el Japó, Itàlia, Anglaterra i Alemanya. En castellà, l'edició va a càrrec de Salamandra.

Giordano reflexiona en aquest text sobre tot allò que la pandèmia del coronavirus posa de relleu respecte els éssers humans. Tal i com explica, «No tinc por de posar-me malalt. No es tracta d'això. De què, doncs? De tot allò que el contagi pot canviar. De descobrir que la carcassa de la civilització que conec és un castell de cartes. Tinc por d'haver de començar de zero, però també del contrari: que la por passi sense que canvïi res».

L'escriptor fa esment en el fet que el moment que estem vivint ens convida a pensar que cadascun de nosaltres som membres d'una col·lectivitat i que les nostres decisions tenen un impacte en la comunitat. «Ha estat una pandèmia la que ens ha fet sentir tan allunyats físicament i alhora tan connectats emocionalment», apunta Giordano en una carta oberta adreçada als editors. Una nota en la qual també afirma que farà donació dels beneficis al sistema sanitari italià. I expressa el seu desig que «fem tot el que poguem per evitar que aquesta catàstrofe no hagi estat inútil».

El llibre en català, traduït per Pau Vidal, es posa a la venda al preu de 5,99 euros.