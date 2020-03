Un nou segell fantàstic per a un món a les fosques

"Tot el que està passant encaixaria molt bé com una novel·la de la nostra editorial però, bromes a banda, ens està afectant molt". Qui parla és Job Peró, fundador i director literari de l'editorial Obscura, projecte compartit amb l'editora Roser Vales dedicat al terror i el gènere fantàstic que ha vist la llum en un món en ple col·lapse sanitari.

Com en el gruix del sector cultural, l'aturada vírica ha trastocat els plans d'un segell que va enviar el seu primer títol a les llibreries poques hores abans que abaixessin les persianes indefinidament, deixant piles d'exemplars de Cinder i el príncep Mitjanit de Susan Ee esperant a l'interior.

Ara bé, apunta Peró, davant les penúries toca moure fitxa i, en aquest cas, ho han fet accelerant la posada en funcionament de la venda d'e-books, prevista inicialment per d'aquí unes setmanes però que, per les circumstàncies actuals, entrarà en funcionament en breu.

Allà, diu l'editor, tenen previst penjar-hi tant la primera novel·la que han publicat com els títols que tenien previst sortir al mercat a principis d'abril i que, de moment, sembla que tindran en el llibre electrònic i la venda on-line les seves úniques vies de sortida.



Una Ventafocs menys càndida

Cinder i el príncep de Mitjanit s'enfoca a una literatura que té, en els amants del gènere fantàstic de totes les edats el seu objectiu i, en aquest cas, amb un èmfasi especial en un grup sovint oblidat, el de joves lectors d'entre 12 i 15 anys.

Primera entrega de la saga Històries de Mitjanit, per Peró, el de Susan Ee és "un món de prínceps i fades, que recorda els contes dels Grimm, però molt més obscur i amb un ambient molt més tràgic i violent". Així, aquest llibre s'inspira en la història de la Ventafocs tot i que transportada a un entorn que deixa enrere la dolçor i la candidesa dels contes infantils i es barreja amb un estil i uns referents més madurs.

No, aquesta Ventafocs no és per a nens, sinó més aviat per a aquells lectors que truquen a les portes dels llibres d'adults sense haver deixat del tot enrere la infantesa. "Són històries que s'allunyen de la literatura més amable d'autors com Enid Blyton per a nois i noies que ja demanen una mica més d'acció i intensitat", explica Peró.



Fantasia per al gran públic

La novel·la d'Ee és la primera pedra d'un projecte que, segons el seu fundador, neix amb la voluntat d'apropar l'anomenada literatura de gènere al gran públic i fer que "no sigui una cosa estranya ni un racó oblidat de les llibreries".

Un objectiu que el segell vol perseguir traduint al català i al castellà obres d'autors de referència a altres països i, també, donant veu a narradors desconeguts i amb històries potents, sovint lluny de l'òrbita dels gegants editorials.

Tot plegat per dinamitzar un gènere que ha apassionat Job Peró durant tota la seva vida fins al punt de passar de lector malaltís a prescriptor des del seu blog personal i, d'aquí, a cursar estudis d'edició i posar en marxa un segell, com el seu nom indica, nascut en temps obscurs.