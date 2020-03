Laura Gordó s'estrena amb una novel·la sobre una pastora de la Vall d'Àssua que se'n surt en un món d'homes

'La noia de les ovelles pigallades' és la primera novel·la de la pallaresa Laura Gordó. Es tracta de la història de superació i evolució personal d'Anna Plana, una noia que arriba a l'Escola de Pastors que hi ha al Pallars i decideix tirar endavant amb el seu projecte personal que és una explotació ramadera d'ovelles. Gordó ha explicat que la història de l'Anna és "admirable" donat que "ha sabut superar tots els entrebancs en un món d'homes" i ha demostrat que "una dona pot estar al davant d'una explotació ramadera". Al llibre, el pallarès hi té un paper protagonista, ja que segons Gordó, no es podia entendre d'una altra manera que no fos "reflectint la manera de parlar de la zona".

La novel·la explica l'evolució personal d'Anna Plana, que ha format la seva família a Llessuí, al Pallars Sobirà, i visualitza el paper de la dona al món rural. Històricament ha estat fonamental però també molt a l'ombra de l'home. Aquesta novel·la mostra el paper de l'Anna i la tenacitat per aconseguir un somni; ser pastora. Com bé la descriu l'autora ja a la portada del llibre; "una pastora a contracorrent als cims del Pirineu".

Gordó espera que amb el llibre, la història de l'Anna sigui un referent per molta gent jove que es vol dedicar a aquest ofici, vingui de casa de pagès o no. Defineix un ofici dur i sacrificat però molt passional.

Plana és una dona lluitadora que va somiar ser pastora i que no va parar fins a aconseguir-ho. Fins a arribar a pasturar el seu ramat a les muntanyes de la Vall d'Àssua es va trobar entrebancs com l'accés a la terra o un món monopolitzat per homes, però els va afrontar tots de cara i al final ha demostrat que sí un té un somni, lluitant i treballant es pot arribar a complir. Ara l'Anna té un ramat de més de 500 ovelles.

Anna Plana va arribar al Pallars l'any 2010 per vindre a aprendre a fer de pastora a l'Escola de Pastors i ja s'hi va quedar. És de Navata de l'Empordà, però feia anys que estava a Menorca. Ara, ja és una més de la Vall d'Àssua, al Pallars Sobirà, on tothom la coneix com 'La Pastoreta'.