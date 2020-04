El màrqueting explicat als infants

Un pingüí munta una parada de venda de peix creient que està fent un bon negoci, però quan la girafa i la zebra s'apropen al taulell posen cara de pomes agres. L'emprenedor pingüí no entén per què hi ha animals a qui no els agrada allò que ell menja cada dia: desconeix els gustos i les necessitats dels potencials clients. Així de senzill i, alhora, així de complicat. Per explicar als infants quins són els principis que fan funcionar el món del màrqueting i la venda, el manresà Marc Fernàndez (1978) ha escrit un conte il·lustrat, Lory i els seus amics, il·lustrat per Patrícia Herreruela. Amb les llibreries tancades, es pot adquirir a través d'Amazon.

«La meva filla, la Jana, em deia que no entenia a què em dedicava», explica Fernàndez, «i jo l'hi intentava explicar fent dibuixos». El manresà treballa com a consultor empresarial i ja ha assessorat fins a 512 projectes en qüestions d'estratègia de negocis, màrqueting i vendes. Una feina difícil de precisar als més petits?

«Un dia, la Jana em va portar el seu lloro de peluix, el Lory, i em va dir que li expliqués a ell quina és la meva feina», apunta: «Em vaig assessorar amb una noia que explica contes, i em va dir que abans es feien relats amb una moralina final, però ara és diferent, els valors, la moralina, s'incorporen en el text. D'aquesta manera s'entenen bé qüestions que poden semblar difícils per als nois i les noies com ho és el món de les vendes».

Pastanagues al pol nord

Tot comença el dia que el Lory fa una festa i convida animals de tot el món. Quan acaba i tothom ha marxat, però, el rosega el pensament que, potser, els seus hostes no han aprofitat la trobada per conèixer-se millor els uns als altres i només s'han dedicat a ballar i a divertir-se. No trigarà a adonar-se que els seus temors són certs: en una carta, per exemple, el conill li explica que va pensar que, havent conegut tantes espècies diferents, podria intentar vendre pastanagues al pol Nord. Quin serà el seu disgust quan s'adoni que ni l'os ni el dofí mengen pastanagues.

«Amb aquest conte transmeto valors com l'empatia i la necessitat d'entendre que tots som diferents i, per tant, s'ha de respectar aquesta diferència», indica Fernàndez: «No tots mengem el mateix; si vols vendre un producte, has de saber a qui ho pots fer». El manresà, que treballa com a freelance des del 2012 i va fundar la firma Innio, expressa la voluntat que l'àlbum també «serveix de foment de l'esperit emprenedor».

I afegeix que «parlo del mercat, però des d'un punt de vista gens agressiu, gairebé diria que ni tan sols capitalista; hi ha valors que et serveixen tant si ets un empresari, com si estàs en una cooperativa o en una ONG». Fernàndez ha fet una tirada de 750 exemplars, i tothom qui ho vulgui –en espera que torni la normalitat i les llibreries es reobrin– pot adquirir el conte a la web d'Amazon.