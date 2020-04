Joan BonaNit publica el llibre «Història d'un crit»

En Joan Porras, més conegut com a Joan BonaNit, explica la seva història en el llibre Història d'un crit, que publica el segell editorial Comanegra. La sortida d'aquest relat estava prevista per al mes de març, però el confinament i el tancament de llibreries ho va impedir. En portes del Sant Jordi més estrany, però, l'obra ja està disponible.

Història d'un crit recorre la trajectòria d'un gest que va esdevenir un símbol. Cada dia, a partir del 4 de juliol del 2018, Porras va començar a anar al pla de Lledoners per donar la bona nit als presos polítics tancats a la presó de Lledoners, al terme de Sant Joan de Vilatorrada. En poc temps, aquella iniciativa va agafar un notable ressò i aviat van ser desenes les persones que van acompanyar el bagenc en la seva acció.

El llibre, explica Porras, qui es va fer visible per a la majoria de la gent quan va ser cridat a testificar en el judici del Procés al Tribunal Suprem, «neix de la necessitat de posar negre sobre blanc un seguit d'anècdotes, moments, sentiments, emocions i inquietuds que han anat passant durant totes aquestes llargues nits. I, sobretot, perquè d'una manera molt diferent, volem seguir mantenint viu l'activisme de Lledoners, la lluita de persistència i solidaritat forjada en aquests quasi dos anys».

El volum, de 152 pàgines i que es ven a un preu de 15 euros, té un pròleg de Carles Puigdemont i un epíleg que firmen Blanca Bragulat i Meritxell Lluís, les mullers de Jordi Turull i Josep Rull, respectivament.

Tot i que no hi haurà un Sant Jordi com els altres anys, s'estan difonent diversos projectes per aprofitar la diada per fer compres en línia. El segell barceloní Comanegra, adaptant la iniciativa italiana Adotta una Libreria, té oberta una parada virtual a la seva web i, per cada compra que es faci, un percentatge anirà destinat a la llibreria que el comprador vulgui.