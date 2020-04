Javier Cercas: «Quan algú em diu que no li agrada llegir només se m'acut acompanyar-lo en el sentiment»

Javier Cercas ha defensat aquest Sant Jordi el plaer de la lectura i ha assegurat que quan algú li diu que no li agrada llegir només se li acut "acompanyar-lo en el sentiment". En una xerrada a YouTube amb la periodista Mónica Carrillo organitzada per l'editorial Planeta, l'escriptor, que passa el confinament a Verges (Baix Empordà), ha considerat que és "com que no t'agradi el sexe o el pernil". Cercas també ha parlat de 'Terra Alta', el llibre amb el qual va guanyar l'últim premi Planeta, un treball amb el qual ha afirmat que ha fet un canvi de registre per dir coses noves i no repetir-se. Un experiment que ha significat un risc, però per a Cercas, "un escriptor que no s'arrisca no és un escriptor, és un escrivà".

Per a l'autor gironí els llibres "han de sortir dels budells" i han de ser "necessaris almenys per a tu". Cercas ha explicat que quan va acabar 'El monarca de las sombras' va pensar que havia arribat al final d'un cicle. "En aquell moment podien passar dues coses: que no escrigués res més o, que encara fa més por, que em repetís".

Per això va optar per una història completament allunyada del que havia escrit fins aleshores i, sobretot, d'ell mateix, una història que té aparença de thriller, tot i que l'escriptor considera que "en el fons" tots els seus llibres ho semblen. "En gairebé tots els llibres que m'agraden hi ha un enigma i algú que l'intenta resoldre", ha dit.

Sobre l'ofici d'escriure, Cercas ha admès que al principi necessitava un racó especial per fer-ho, però en canvi ara diu que ja escriu "fins i tot sota les taules". Ha explicat que s'ha convertit en "una mena de viciós", una "trituradora de coses" que aprofita tot el que passa al seu entorn per alimentar l'ofici.

Cercas també ha parlat de Sant Jordi, aquesta festa que "s'ha intentat exportar a altres llocs" com Tòquio o Nova York, però que no ha funcionat perquè aquí "ha sortit de la gent, del cor de la gent". L'autor de 'Soldados de Salamina' i 'Anatomía de un instante' ha opinat que el que passa a Catalunya, o en concret a Barcelona, durant el dia del llibre "és únic, és increïble", i ha definit la capital catalana com "una ciutat en peu de guerra pels llibres, un dia laborable".