L'americà Ben Guterson ha entrat al món de la literatura infantil amb una novel·la tan rodona que no podem fer altra cosa que augurar-li una carrera literària ben exitosa.

Elizabeth Sommers és enviada pels seus odiosos tiets a passar el Nadal a l'hotel Winterhouse, propietat del peculiar Norbridge Falls. L'Elizabeth viatja convençuda que és un càstig, però només arribar descobreix amb sorpresa que aquell hotel és una meravella. Desconcertada, començarà a fer-se preguntes que ningú li respon: per què l'han enviada allà? Per què sembla tenir una connexió especial amb aquell hotel? Qui és l'estranya parella vestida de negre que li va al darrere? Quins episodis foscos del seu passat oculten en Norbridge i la seva família? I el que és més important: quins secrets amaga el llibre màgic que ha trobat a la biblioteca?

Hotel Winterhouse té tot allò que li podem demanar a una novel·la d'aventures clàssica. Per començar, un escenari màgic i suggeridor com és l'hotel, ple de misteris i habitacions per descobrir. Després, uns protagonistes ben definits i potents, uns personatges secundaris que enriqueixen i uns adversaris convincents i seductors que ens fan patir fins al final. I per acabar, una trama ben lligada que, tot i que ens pot ressonar a altres sagues prou conegudes amb nens orfes, té prou elements originals i un ritme creixent que la fa molt recomanable.

Si a aquestes altures de la crítica algú encara no està convençut, només afegir que el llibre és un veritable homenatge a la llengua i la literatura, ple de recomanacions lectores i farcit d'anagrames i escales de paraules.

Tot i que la història té un final conclusiu, llegim que és el primer volum d'una trilogia. Esperem amb candeletes que La Galera tradueixi els dos volums restants. De moment, sembla que el segon, The secrets of Winterhouse, ja es pot llegir en anglès.

«Hotel Winterhouse».

A partir d'11 anys. Escriptor/a: GUTERSON, Ben. Il·lustrador/a: Chloe Bristol. Editorial: La Galera.