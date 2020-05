Joël Dicker torna el 3 de juny

El segell editorial La Campana publicarà el 3 de juny L'enigma de l'habitació 622, la nova novel·la de l'escriptor suís Joël Dicker (1985), autor de supervendes com La veritat sobre el cas Harry Quebert. El relat, que en castellà treurà Alfaguara, és un thriller ambientat al seu país natal: «per a mi, és una novel·la molt especial», ha explicat Dicker.

«És la més personal i potser la més ambiciosa, una novel·la policíaca però també un homenatge al meu editor, Bernard de Fallois. També és la primera vegada que la història transcorre a Suïssa, més concretament a Ginebra. No és fàcil traslladar a la ficció el lloc de la teva realitat quotidiana», ha apuntat l'autor d'El llibre dels Baltimore. I ha afegit que «tots aquests elements fan que aquesta novel·la tingui per a mi una ressonància particular i que esperi la seva publicació amb molts nervis, com si es tractés del meu primer llibre».

La història comença amb un cadàver estès al terra de l'habitació 622 del Palace de Verbier, un hotel de luxe dels Alps suïssos. La policia no pot resoldre el cas i el tema s'oblida fins que, uns anys més tard, el mateix Dicker -convertit en protagonista de la seva pròpia novel·la- arriba al centre de repòs per recuperar-se d'un desencís sentimental. Allí, juntament amb la Scarlett, una jove aspirant a novel·lista, investigarà el cas.

Jöel Dicker és un dels autors més reconeguts pel públic en els darrers anys. Amb 9 milions de lectors arreu del món, el guanyador del Premi Goncourt des Lycéens, del Gran Premi de Novel·la de l'Acadèmia Francesa, del Premi Lire, del Premi Qué Leer i del Premi San Clemente ha estat traduït a 42 països.

El 2010, amb Els últims dies dels nostres pares, va obtenir el Premi dels Escriptors ginebrins. Aquesta novel·la, així com La desaparició de Stephanie Mailer i les abans esmentades es troben totes en el segell de La Campana.