Tot d'estris, mobles, eines i fins i tot la cançó del «Yellow Submarine» desfilen pàgina rere pàgina per l'espai d'aquest abecedari. Però ho fan acompanyats de poemes rimats (tal com és costum en els abecedaris de pro) i d'unes il·lustracions tan enjogassades i acolorides com pertoca perquè la imatge estigui en concordança plena amb un text tan trapella com pulcre.

Fa goig comprovar que els autors llorejats no fan ois a l'hora de dedicar la seva feina als més petits i que assumeixen el repte amb plaer. Es tracta d'una nova iniciativa d'Eumo, una editorial que continua ben arrenglerada en la tasca pedagògica i que, com en altres títols seus, ha tingut cura del paper, de la impressió i de la maqueta per llançar al mercat un abecedari més, sí, però que permet descobrir lúdicament tot allò que ens envolta. És divertit i és actual, que ja és molt. I molt recomanable tant per a la biblioteca d'aula com per a casa.

«A d'armari. Un abecedari de les coses de casa».

Primers lectors. Escriptor/a: LLAUGER, Miquel Àngel. Il·lustrador/a: Gibet Ramon. Editorial: Eumo.