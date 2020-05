Planeta publicarà «El missatge de Pandora», escrit per Javier Sierra durant el confinament

Editorial Planeta publicarà el dimarts 23 de juny 'El missatge de Pandora', un llibre "oportú i necessari" escrit per l'escriptor Javier Sierra durant el confinament per coronavirus, ha informat aquest dilluns en un comunicat.

En la seva nova novel·la, Sierra aborda el fet que "enemics invisibles" com els virus i altres patògens han influït en l'evolució de la nostra espècie des de fa mil·lennis, i fins i tot van ser decisius per a la irrupció de la vida sobre la Terra, una hipòtesi confirmada per estudis científics i avalada per la història de la humanitat, els seus mites i les seves llegendes.

"El missatge de Pandora' és una rondalla que ens recorda quin és la nostra situació en l'escala evolutiva. Ens convida a descobrir que formem part 'd'alguna cosa' que és molt més gran que nosaltres mateixos; és gairebé una revelació... Un canvi en la nostra mirada", ha manifestat l'autor.