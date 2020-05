Un llibre recorre la Barcelona literària i l'empremta de vuit grans escriptors del segle XX a la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona acaba de publicar el llibre 'Barcelona: títol provisional, un viatge literari per la ciutat', amb edició d'Andreu Gomila i Diego Piccininno. L'obra constitueix un retrobament amb la Barcelona més literària i ressegueix l'empremta de vuit grans escriptors del segle XX (alguns encara vius): Mercè Rodoreda, Manuel Vázquez Montalbán, Roberto Bolaño, Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal, Juan Marsé, Quim Monzó i Jaume Cabre. Cada capítol, temàtic o biogràfic, ha estat escrit per autors especialitzats com David Castillo, Ignacio Echevarria, Xavi Ayén, Teresa Solana, Marta Pessarrodona, Simona Škrabec, Carlos Zanón, Julià Guillamón, Irene Solà , Blanca Llum Vidal i Andreu Gomila.

Alguns dels autors participants glosen la figura de grans escriptors del segle XX vinculats d'una o altra manera a la ciutat de Barcelona. Però, a més, l'obra conté una sèrie de capítols temàtics en els quals altres autors (i el mateix editor, Andreu Gomila) aborden moments i estats d'ànim literaris que han travessat la ciutat, com la Barcelona "del vici", dels baixos fons, que va inspirar autors d'arreu; el 'boom' llatinoamericà (descrit per Xavier Ayén); la Barcelona 'negra' (a càrrec de Teresa Solana); i la Barcelona d'extrarradi, "de Javier Calvo a Cristina Morales".

El llibre l'ha publicat l'Ajuntament de Barcelona amb edicions en català i castellà.