L'Amaryllis belladonna és una planta d'origen sud-africà que neix d'un bulb i crea una flor molt vistosa sustentada per una tija llarga i elegant. Si us endinseu, en un sentit metafòric, en el viatge iniciàtic d'aquest petit bulb, pot ser que arribi un punt en què no sapigueu cap a on us condueix. Però no us importarà gaire, perquè ja estareu a dintre. Després ja pensareu en la vivència i la lectura que heu fet, si existeix la possibilitat que vulgueu refer el camí per si no heu entès que ha passat. I el que ha passat, segons el meu punt de vista, és un camí, un procés. El procés d'un bulb que vol vida, créixer, florir. Busqueu les metàfores que vulgueu.

Germán Machado escriu un text que ens empeny, potser esperant trobar respostes que ens expliquin per què camina l'Amaryllis, amb frases que poden amagar dintre seu una grandiloqüència sense sentit aparent i al mateix temps una senzillesa aclaparadora, que deixen aroma, evoquen o simplement desapareixen a l'instant. Inexplicablement, es parla del fet universal i d'allò més proper des de l'oníric i des del fet terrenal.

La sensació, l'atmosfera i la màgia l'amplifica i potencia Anna Aparicio Català a partir de les fabuloses serigrafies, en tres colors i amb molt bon gust per la composició i la creació de personatges. Les il·lustracions, totes a sang i a doble pàgina, creen un món singular i de somni on el petit bulb animat emprendrà el seu viatge, que va de l'estiu a l'hivern. Els interrogants que es generen estan en sintonia amb el text i necessitem diferents visionats per captar-ne tots els petits detalls.

La calidesa de la serigrafia ens guanya i ens apropa a les obres d'art fetes amb ofici.

«Amaryllis»

Primers lectors. Escriptor/a: MACHADO, Germán Il·lustrador/a: Anna Aparicio Català Traducció: Laura Vaqué. Editorial: Thule.