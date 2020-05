Anna Ballbona: «Volia furgar en el sentiment d'estranyesa a 'No soc aquí'»

L'escriptora i periodista Anna Ballbona, furga en el llibre 'No soc aquí' "en el sentiment d'estranyesa", un sentiment que l'ha acompanyat com a "dèria i com a pensament personal". A partir del seu embaràs, la Mila, la protagonista, fa un recorregut pel seu passat a la cerca dels motius que l'han dut a viure amb aquesta estranyesa vital. "És justament estranyant-nos de les coses que veiem que podem canviar-les", reflexiona l'autora en una entrevista amb l'ACN. 'No soc aquí', guanyador del 5è Premi Llibres Anagrama de Novel·la, sortirà finalment a la venda aquest dimecres. De fet, la novel·la publicada per Anagrama havia d'arribar a les llibreries el 25 de març, però a causa de la crisi de la covid-19 no es va poder distribuir.

La narradora i protagonista de l'obra és la Mila, filla de pagesos nascuda als anys 70 en un barri apartat i mal urbanitzat, que, posteriorment, va passar també per Barcelona i París. Quan es queda embarassada, intenta endinsar-se en els motius de l'estranyesa que l'ha acompanyada sempre. Ballbona explica que el punt de partida del llibre és precisament la idea del sentiment d'estranyesa, és a dir, la "impressió de pensar que et sents estrany respecte el món d'on véns i has crescut".

A partir d'un embaràs incert, explica Ballbona, la Mila descabdella al llarg de la novel·la tot allò que l'ha portat a sentir aquesta sensació d'estranyesa com persones i records, però també mira al seu voltant, a les companyes d'universitat i de feina. "És un recorregut que no és individual, sinó que apareixen molts personatges i històries que estan lligades a la idea de l'estranyesa".



L'autora ha intentat que la Mila miri "la seva estranyesa amb un cert vitalisme perquè recorda històries i episodis de la seva vida amb els quals ha caminat" i que han contribuït a que se senti desencaixada i fora de lloc. Ballbona reivindica una idea d'estranyesa que evoluciona al llarg del llibre i que serveix com a motor de canvi. "És justament estranyant-nos de les coses que veiem que podem canviar-les i detectar les anomalies".

La periodista tenia clar que volia escriure una novel·la de ficció, i necessitava un motiu pel qual la Mila rememorés tots els seus records i que fos, a la vegada, una "petita intriga titil·lant" al llarg del text. Apunta que va trobar en l'embaràs de la protagonista el pretext per desenvolupar aquesta idea.

Primera persona

En aquesta novel·la, la periodista assumeix la primera persona i admet que és nou per a ella. Al llibre "parla la Mila i no l'Anna Ballbona i aquesta ha estat una part del repte i del joc de la novel·la perquè fins a quin punt el lector es creu tot el que diu la Mila i quina part considera que és una ficció", assenyala.

Els paisatges tenen una gran pes a 'No soc aquí'. L'escriptora indica que volia abocar un món que sembla semifantàstic i de conte. Per això, afegeix, ha recreat un barri i un poble que no tenen nom i això li ha permès donar "una certa mítica que acompanyés les històries. No volia que fos una perifèria que propiciés una entrada condicionada". Considera que la creació d'un espai totalment nou contribueix al joc del llibre. "L'espai acompanya un seguit d'històries i m'interessaven perquè parlen també d'on venim i són molt més habituals en el món de pagès que en un món carregat de ciment". Ballbona volia oferir una mirada entranyable a través de personatges el pare, l'avi, l'àvia i històries que s'expliquen i silencis que hi ha dins les històries. "La Mila es pregunta molt sobre l'herència que ha rebut i què en farà i que donarà a la criatura que espera. Intenta plantejar la idea de l'herència en un sentit ampli", manifesta.

La novel·la també es publicarà en castellà el proper 17 de juny amb el títol 'No estoy aquí', també a Anagrama, amb traducció de Concha Cardeñoso Sáenz de Miera.

Coronavirus

El llibre 'No soc aquí' no va arribar a les llibreries en la seva data prevista, el 25 de març, degut a la crisi del coronavirus. Ballbona creu que s'ha de remarcar que aquesta situació ha mostrat que existeix "una comunitat lectora conscient i compromesa i que ha fet força per aconseguir que les llibreries es mantinguin dempeus als seus pobles i ciutats. Que s'hagi pogut parar el cop d'una cosa molt dramàtica com que no hi pogués haver un Sant Jordi com es coneix, és molt important".

L'autora

La segona novel·la d'Anna Ballbona (Montmeló,1980) li ha valgut el premi quatre anys d'haver estat finalista del 1r Premi Anagrama de Novel·la amb 'Joyce i les gallines'. Ha publicat els poemaris 'Conill de gàbia' (LaBreu, 2012) i 'La mare que et renyava era un robot' (Premi Amadeu Oller 2008) i ha estat inclosa en diverses antologies com 'Mig segle de poesia catalana. Del maig del 1968 al 2018' (Proa). Va ser seleccionada per fer una estada a la residència d'escriptors Ledig House, als Estats Units, i a la de creació i investigació Faber d'Olot. Com a periodista escriu regularment al diari 'Ara' i a les revistes 'El Temps' i 'Serra d'Or'.