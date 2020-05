Marta Orriols publicarà la novel·la «Dolça introducció al caos» el 28 de setembre

L'escriptora Marta Orriols publicarà el 28 de setembre la novel·la 'Dolça introducció al caos' (Edicions del Periscopi). Una obra que, com ha explicat l'editorial, és "una invitació a nedar pel mar de contradiccions en què es converteix la possibilitat de ser pares". El llibre fa un anàlisi íntim sobre la voluntat, la llibertat i les estructures socials. Orriols publica nou llibre després d''Aprendre a parlar amb les plantes', que va rebre el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2018. Aquesta és una de les pròximes novetats de l'editorial, on destaquen 'La drecera' de Miquel Martín, que sortirà a la venda el 29 de juny i 'Els nois de la Nickel' de Colson Whitehead, premi Pulitzer de ficció 2020, que es publicarà el 31 d'agost.

Com ha explicat l'editorial, la novel·la 'Dolça introducció al caos' de Marta Orriols es pregunta "què passa en una relació amorosa, estable però encara relativament jove, quan un dels dos pren una decisió unilateral que afecta directament el futur de la parella". Al llibre, la Marta li comunica al Dani que no vol ser mare i s'obre entre els dos una esquerda que els generarà dubtes i indecisions que els empenyeran a repensar-se com a individus i com a parella.