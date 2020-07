Sílvia Cantos escriu sobre les absències en la història d'amor i sexe «Ulls de nit»

Sílvia Cantos (Argentona, 1980) ha publicat una novel·la que tracta sobre les absències a través d'una història on hi tenen un pes molt important la família, l'amistat, l'amor i el sexe. Cantos ha explicat que "la pedra angular" d''Ulls de nit' és la unitat de família, però no l'estàndard tòpica, ha aclarit, "sinó també la família que tu tries amb els vincles i lligams que estableixes per amor". A 'Ulls de nit', ha afegit, hi ha tot allò que és important per a ella a la vida. Per això, al llibre també hi té un molt pes la lectura i la música.

Un viatge a Positano canviarà la vida de la Lia, la protagonista d''Ulls de nit', allí hi descobrirà el sexe i l'amor. Les absències han condicionat el seu caràcter, però, gràcies a les amigues, als llibres i a una ferma cuirassa protectora que s'autoimposa, tirarà endavant, mantenint viva l'esperança secreta de retrobar-se amb en Joan.

L'autora ha assenyalat que la protagonista, la Lia, es troba en un moment sola i desemparada del que es coneix com el rol establert de família i a partir d'aquí, ha afegit, intentarà "combatre l'absència amb una cuirassa emocional que fa que eviti que la gent s'apropi a ella. Pensa que si no s'obre a la resta això li evitarà nous patiments", ha detallat. Cantos ha destacat que la vida li posa al davant al Joan, una persona que representa tot allò que ella voldria tenir en un company de viatge, però aquesta cuirassa que porta a sobre es nega a viure l'oportunitat.

Cantos ha manifestat que a banda de la família, l'amistat i l'amor, a 'Ulls de nit' hi ha tot allò que és important per a ella a la vida: "La família formada pels amics i els pares, l'amor i el sexe". Aquests dos darrers "elements són imprescindibles a la vida de tots i tenen molta força a la novel·la". Ha remarcat que al llibre hi ha algunes escenes eròtiques i també molta calidesa. Ha admès que en el seu cas la lectura ha estat "un refugi" per a ella en aquesta època de confinament.

Personatges

Ha indicat que li ha agradat molt treballar els personatges de la novel·la i ha reconegut que l'han sorprès. De fet, ha confessat que alguns personatges que en un primer moment tenien un perfil anecdòtic, han acabant sent molt importants per la protagonista i per la història. "He passat tant temps amb la seva companyia que han traspassat la categoria de personatges per ser persones. He conviscut, pensat, plorat i rigut molt amb ells", ha afegit.

L'autora ha desgranat que la narrativa del llibre és àgil, que flueix amb naturalitat. "He volgut q sigui molt espontània que no resulti forçada i que el lector s'ho pugui creure, combina el diàleg amb la narració molt directe", ha detallat.

L'autora

Sílvia Cantos (Argentona, 1980) és l'alma mater del programa de ràdio 'Històries', que fa onze temporades que està en antena, i del bloc de recomanacions literàries 'Us recomano...'