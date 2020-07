Sílvia Abril: «M'he convertit en la biògrafa de la infància de la meva filla i les seves amigues»

L'actriu i humorista Sílvia Abril s'ha llançat a la literatura infantil amb 'Les fantàstiques Formiguets' (Beascoa), una col·lecció de llibres en què retrata les aventures de quatre nenes d'entre 8 i 9 anys inspirant-se en la seva filla Joana. "M'he convertit en la biògrafa de la infància de la meva filla i les seves amigues", diu Abril en una entrevista amb l'ACN. De moment es publicaran quatre volums, amb el desig que la sèrie s'allargui i pugui fer el salt fins i tot a la televisió. "Intento conservar la nena que porto dins, soc molt gamberra, molt activa i dinamitzadora de les coses que fem amb elles", explica l'actriu per deixar entreveure la petjada que aquest dinamisme aporta al llibre.

El 2 de juliol passat es va publicar el primer tom. "Ha estat trobar el punt just de posar humor, perquè jo sense humor no sóc jo, però en la justa mesura, i m'agrada que hi hagi nens que el devorin i s'estiguin enganxant", confessa Abril. L'editorial Penguin Random House, a través del segell Beascoa, li va proposar escriure un llibre infantil i l'humorista va triar la font d'inspiració que tenia a casa.

"Segueixo les seves inquietuds, el creixement, les miro jugar d'una altra manera, les escolto, prenc notes, apunts d'expressions", tot per conformar l'amistat i les aventures de quatre nenes autoanomenades 'Les fantàstiques Formiguets'. "Es coneixen a l'escola i una de les extraescolars que fan és dansa, i es troben que totes van vestides de rosa o blanc, i elles decideixen vestir-se de negre. Semblaven quatre formigues a classe", explica Abril de l'origen del nom.

L'actriu considera que el canal Super3 seria un bon lloc per traslladar a l'audiovisual un projecte com aquest. "Tenim una televisió que l'aspecte infantil el cuida molt", considera. Unes històries que aborden l'amistat, el creixement o la resolució dels seus conflictes a través del joc. "Sobretot va de l'amistat entre quatre dones de vuit i nou anys que s'enfronten a l'etapa més preciosa de la vida".

No només les anècdotes estan inspirades en la Joana, la Nerea, la Sara i la Júlia, sinó també les il·lustracions, obra de Pablo Ballesteros. "Quan vaig rebre el permís dels seus pares, que van estar encantats, les vaig fer partícips del procés", explica la intèrpret.

Pares creatius

Sílvia Abril, parella del presentador Andreu Buenafuente, assegura "tenir sort de ser quatre parelles de pares amb capacitat creativa", un pou d'anècdotes, des del dia a dia, a escapades a cases rurals per Catalunya. "Això de la paternitat i maternitat ens mola. Sempre ens muntem històries per a elles", diu Abril, deixant clar que els seus personatges no fan ombra a les autèntiques protagonistes, les nenes.

Manifesta tenir una manera d'escriure "des del punt de riure's de tot i banalitzar les coses". "Sempre he intentat que la Joana desdramatitzi i es rigui d'ella mateixa, que tregui importància a les coses que no la tenen". Una manera de veure les coses que queda plasmada a 'Les fantàstiques Formiguets".

La lectura, transport al paradís de la imaginació

El procés d'escriptura de Sílvia Abril, que fins ara havia publicat un llibre de receptes, ha coincidit en el moment precís en què la seva filla arrenca a llegir de manera autònoma. "És triplement satisfactori, perquè pots comprovar 'in situ', a casa, dins de l'organigrama familiar, com afecta una lectura d'aquest tipus", assenyala l'actriu.

I és que al seu parer, el confinament ha estat "el moment per consolidar la lectura com a mitjà de transport al paradís de la imaginació dels nens". "En aquest estiu que haurem d'estar més a casa, els nens han de descobrir que llegint es pot volar molt alt", afirma Abril.