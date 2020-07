«Nueve meses», l'obra il·lustrada sobre l'aventura «extraordinària» de néixer

D'on venen els nens? Aquesta pregunta que causa horror i pànic en molts pares cada dia és més fàcil de respondre als petits de la casa gràcies a l'ajuda que presten algunes obres com 'Nueve meses', el llibre il·lustrat on Hélène Druvert explica aquesta «aventura extraordinària i misteriosa».

Després de publicar 'Oceà' i 'Anatomia', l'autora ens convida a submergir-nos en l'interior del cos de la dona en un dels moments més «màgics», el de la gestació. I ho fa, segons explica Efe, d'una manera en què els grans «trobaran respostes» a les preguntes dels infants, però també pensant en els adolescents que estudiïn reproducció i en «les futures mares».

«Tothom pot trobar alguna cosa en aquest llibre. Hem provat de ser tant didàctics com hem pogut en els textos, eliminant la informació menys rellevant o massa complicada per als nens», explica l'autora d'aquest llibre, publicat per Maeva Young, que arriba com «una continuació lògica» del seu llibre 'Anatomia', que acaba amb la silueta de la dona i el ventre té una solapa que s'aixeca.

Experiència com a mare



Però no només aquest final és la conseqüència de 'Nueve meses', sinó també el fet que l'autora va ser mare: «Així que va ser fàcil i ràpid triar el tema del següent llibre, tot i que també hi ha influït que em feien moltes preguntes sobre el naixement dels nens durant les reunions escolars», matisa.

«És una aventura extraordinària i misteriosa. Dues persones són capaces de crear un altre ésser humà, i aquest ésser es fa en només 9 mesos fora de la nostra mirada, a l'interior de l'úter. ¡Em sembla una cosa màgica!», exclama aquesta artista, que fa més de 10 anys que treballa com a il·lustradora, dissenyadora en paper i tèxtil.

En concret, en aquesta obra l'editorial torna a elegir el gran format i pàgines plenes d'encunyats i desplegables que ens porten a l'interior de l'úter, a l'ovari mentre és fecundat o a l'època de la lactància després del naixement.

Filla de metge



Un repàs pels nou mesos en què la dona experimenta el canvi més extraordinari que pot viure el cos. Un tema «universal i general» que «pot arribar a un gran nombre de persones». Tot i que, en el seu cas, segons explica, li va arribar sent nena, ja que el seu pare és metge, per això va créixer a prop de la naturalesa al camp, no lluny de l'oceà». Una cosa que li «va inspirar encara més l'amor per la naturalesa».

Aquesta passió l'ha portat a construir a 'Nueve meses', un univers de paper que aconsegueix ficar-se de ple en cada un dels dies del nadó, des que és gestat fins que els progenitors miren als ulls aquesta nova personeta que, segons explica a l'última pàgina, ve al món amb els cinc sentits. La vista, el gust, el tacte, l'olfacte i l'oïda. Aquestes cinc capacitats no arriben alhora perquè «no tots els sentits del lactant estan igual de desenvolupats».

I també ens explica aquells petits detalls que generen dubtes als pares i mares tot just néixer: el color dels ulls. Perquè malgrat que la majoria surten al món amb els ulls de color blau grisenc, no és fins als 12-18 mesos quan l'iris adopta el color definitiu. Dades com aquestes fan d'aquesta obra un llibre necessari per conèixer el miracle de la vida.