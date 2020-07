Mira el nostre TOP 10 de llibres per a adolescents

De sobres són sabuts els beneficis de la lectura tant en els nens com en els adults, però és que, a més, en una època en la qual vivim envoltats d'estímuls tecnològics, llegir un llibre s'ha tornat un acte revolucionari.

Ens permet parar, viatjar sense necessitat de desplaçar-nos, imaginar, gaudir de petits plaers que no impliquen una sobreestimulació per al cervell. I per això és tan important que a casa fomentem la lectura.

1. '¡Entérate! Todo lo que nunca te han contado sobre sexo y relaciones'

Els nostres fills i filles adolescents tenen moltíssimes preguntes sobre sexe, relacions de parella, amor... i a més estan en una edat en la qual no els fa molta gràcia parlar d'aquests temes amb els pares. Aquest és, sens dubte, el llibre que, , tota mare o pare hauria de regalar als seus fills i filles. Hi trobaran les respostes a tots els dubtes que puguin tenir, aprendre sobre els seus cossos, sobre les relacions interpersonals i molt més. Per als quals continueu pensant si és o no una bona opció, us llancem una pregunta: què preferiu? que aprenguin tot això de manera segura, basada en la realitat i elaborada per experts, o que sigui la pornografia el que els ensenyi? 1 de cada 4 homes ha començat a visualitzar aquest tipus de material abans dels 13 i, segons un estudi realitzat per BitDefender a Espanya, el 10% dels consumidors de porno a Internet té menys de 10 anys. Penseu-ho.



2. 'Tú y otros desastres naturales'

Un dels llibres que més s'estan venent actualment entre els joves de casa. Reflecteix la història de Harper i les vicissituds a les quals s'ha d'enfrontar en una etapa de la seva vida marcada per l'amor, els estudis, la cerca de treball, la confusió... Un panorama amb el qual segur que els i les adolescents se sentiran identificades. Una recomanable lectura, sens dubte.



3. 'Invisible'

Sobre aquesta novel·la, poc us revelarem. Perquè com bé va indicar el seu autor, Eloy Moreno, li agrada que els seus lectors obrin els seus llibres sense saber molt bé quina història es trobaran. Com un regal, el bonic és que te'l donin embolicat, sense que sàpigues què hi ha dins. 'Invisible' ha tingut molt d'èxit i ressò entre joves, encara que l'autor la recomana per a "lectors de 10 a 110 anys". Sens dubte, aquest llibre no podia faltar en la nostra recopilació de llibres per a adolescents.

4. 'El mundo azul. Ama tu caos'

Us recomanem aquest llibre perquè explica la història d'un grup de joves que es rebel·len contra un món que pretén imposar un ordre al seu caos personal. Però és que podríem recomanar-vos qualsevol dels llibres escrits per Albert Espinosa, perquè qualsevol d'ells són un èxit segur.



5. 'Eso no es amor: 30 retos para trabajar la igualdad'

Aquest llibre hauria de ser d'imprescindible lectura entre els i les adolescents, perquè aprenguin, reflexionin, es qüestionin els seus propis comportaments i idees assimilades sobre l'amor. El que repercutirà directament en les relacions que forgin tant ara com en un futur.

6. 'El sótano'

Si als vostres fills/as els va la intriga, aquest llibre els atraparà literalment des de la primera pàgina. Quatre amigues són segrestades i el seu segrestador les tracta com si fossin les seves flors, però com faran per a sobreviure tancades?

A més, segur que quan acabeu de llegir-vos aquest llibre, no podeu evitar donar un cop d'ull per a veure si és veritat això que diuen que enganxa tantíssim.

7. 'Desconocidos'

Un altre llibre que està causant sensació entre el públic adolescent. I amb raó! 'Desconeguts' explica la història de Lara i Gerard, dos joves que es troben a través de les xarxes socials i decideixen conèixer-se en persona. Una novel·la que reflecteix un gran ventall de temes que afecten avui dia els adolescents com són els perills virtuals, l'amor, les amistats, les xarxes socials. Molt recomanable!



8. 'El bestiario de Axlin (Guardianes de la Ciudadela 1)'

El millor d'aquest llibre és que, quan els fills/as ho llegeixin, demanaran més! Aquest és el primer de la saga 'Guardians de la Ciudadalela', i és idoni per a introduir als infants en les sagues literàries.

Axlin haurà de fer front als monstres que habiten en el seu món, per la qual cosa aquest llibre recorre les seves aventures i descobriments d'una forma que farà que els nostres fills no el deixin anar fins a l'última pàgina.

9. 'Quiérete mucho, maricón'

Existeix un gran consens entre els joves i homes homosexuals que han llegit aquest llibre, i és: 'Tant de bo l'hagués llegit abans!'. Un llibre fantàstic, sobretot per a aquells joves que es trobin en fase d'acceptació de la seva condició sexual o que vulguin trobar respostes dins de la confusió que poden estar vivint.

10. 'Toda la verdad de mis mentiras'

El mateix que ens pasava abans amb Albert Espinosa, passa amb Elisabet Benavent. Triar un llibre de tots els que han escrit és impossible, perquè ens encanten totes les seves obres.

En aquest recopilatori de llibres per a adolescents, us recomanarem aquest: 'Tota la veritat de les meves mentides', la història del viatge d'un un grup d'amics en el qual viuran aventures increïbles i hauran de 'mentir per a deixar de sentir'.