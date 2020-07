La 38a Setmana del Llibre en Català presentarà 220 novetats editorials

La 38a Setmana del Llibre en Català, que aquest any se celebrarà del 9 al 13 de setembre durant cinc dies en comptes de deu, acollirà 224 expositors al Moll de la Fusta, la nova localització aprovada per les autoritats per desenvolupar amb seguretat la cita. Són cinc expositors més que l'any passat, una ampliació que ha estat possible per l'augment d'un 20% de l'espai, per tal d'encabir amb les distàncies necessàries els 66 mòduls. El certamen presentarà 220 novetats editorials i mantindrà una vuitantena d'activitats, com signatures d'autors o taules rodones, algunes disponibles virtualment. En la presentació aquest dimecres, s'ha anunciat el 24è Premi Trajectòria, que recau en l'escriptora, il·lustradora i traductora Teresa Duran.

La Setmana del Llibre en Català s'ha vist obligada a canviar la seva tradicional ubicació a l'avinguda de la Catedral de Barcelona pel Moll de la Fusta, una decisió "excepcional" per aquest any 2020. L'espai permet complir amb les distàncies requerides per les autoritats, i donar així cabuda a més expositors que l'any passat, de 219 a 224. En concret, seran 198 segells editorials, 16 llibreries, 1 distribuïdora i 9 institucions. El públic no podrà entrar a dins dels estands, com era habitual fins ara.

Malgrat l'augment d'expositors, la Setmana s'ha vist reduïda en nombre de dies, la meitat, així com en activitats i escenaris, passant de tres a un escenari, a més d'un espai familiar. Pel que fa a les novetats editorials, aquest any se'n presentaran 220, respecte les 260 del 2019.

"És evident que teníem prevista una setmana diferent, però aquesta serà molt bona, hem reconfigurat tot i bastit una edició que és excepcional i necessària", ha dit aquest dimecres en la presentació de la Setmana el seu president, Joan Carles Girbés. Girbés, que s'estrena en el càrrec, ha reivindicat la cita com l'espai per al món del llibre i les revistes en llengua catalana "més important", aparador de les novetats que es publiquen aquestes dates per començar la represa de la tardor, però també del catàleg de fons.

Pel que fa a les mesures de seguretat, la Setmana tindrà 4 controls d'aforament, 2 sales d'aïllament; 2 cabines higienitzades, gel hidroalcohòlic, mascaretes i guants a disposició dels expositors, treballadors i visitants. L'aforament simultani al recinte serà de 800 persones.

"La voluntat era fer la Setmana malgrat el camp d'incertesa i dificultat, però amb les mateixes ganes de sempre o més", ha dit la presidenta de l'Associació d'Editors en Llengua Catalana.

Per la seva banda, la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha celebrat que la comissió organitzadora de la Setmana hagi adaptat totes les mesures que es demanen des del Procicat, i ha assenyalat que la cultura "no és només segura, sinó responsable". En aquest sentit, ha dit que de la celebració del Dia del Llibre i la Rosa "se'n van sortir a mitges, però se'n van sortir", i que "s'ha d'aprendre a conviure amb els rebrots".

Activitats i vessant virtual

La Setmana oferirà 86 activitats, 41 de les quals adreçades al públic familiar. A més, 200 signatures i 20 itineraris literaris, tres dels quals s'han programat fora de Barcelona. Algunes de les activitats estaran disponibles virtualment.

Per quart any se celebrarà el Making Catalan Literature Travel for Internacional Publishers and Agents, amb la col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, una cita d'editors i agents internacionals que es farà del 7 al 10 de setembre exclusivament en línia.



Premi Trajectòria

L'escriptora, il·lustradora i traductora Teresa Duran (Barcelona, 1949) rebrà el 24è Premi Trajectòria el proper 10 de setembre. El guardó es lliura anualment a un professional vinculat al món de la cultura catalana que hagi destacat en la seva divulgació.

Duran ha estat reconeguda pel seu compromís vital amb el foment lector i el llibre infantil i juvenil en llengua catalana i per la seva tasca "incansable" de divulgació de l'univers literari català entre infants i joves. Ho ha fet des de facetes diferents: la d'escriptora, traductora, il·lustradora, investigadora, pedagoga, guionista, difusora, crítica literària i comissaria d'exposicions culturals pel públic adult.

La peça que rebrà la premiada és obra aquest any d'Antoni Miró, artista col·laborador de la 38a edició de La Setmana.