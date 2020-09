El segell santvicentí Farell Editors treu una col·lecció de llibres de natura

Potser és veritat, com assegurava el protagonista d'una obra de teatre, que avui en dia sabem fins a l'últim detall del nom d'allò que caduca –els telèfons mòbils i tota mena de ginys electrònics– i desconeixem les singularitats d'allò que roman, com els arbres, les plantes, els ocells i altres espècies animals. La nova col·lecció de Farell Editors, Natura Essencial, ajudarà qui ho vulgui a solucionar aquest dèficit a través d'uns llibres de petit format i preu assequible que augmenten el catàleg d'un segell que té en la descoberta del medi natural una de les seves línies editorials.

«Tots som neòfits en natura», explica l'editor Jordi Suades, «volem contribuir a crear sensibilitat respecte del nostre entorn natural i apropar la gent a allò que és essencial». Per això, els llibres de la nova col·lecció es presenten com a «guies de camp bàsiques en format de butxaca». La intenció del responsable de Farell és treure «dos o tres exemplars cada any» amb la finalitat que siguin «eines útils» per tal «d'iniciar-nos en el coneixement de la natura».

Els dos primers títols estan dedicats a les plantes remeieres silvestres i als ocells que viuen a les zones humides. Els autors del primer d'aquests dos volums són el catedràtic emèrit de Ciències Naturals Àngel M. Hernández Cardona i el fotògraf Joan Altimira Noguero, un duet que ja va treballar conjuntament en el llibre Flors dels Pirineus que Farell va publicar fa cinc anys.

La guia «tracta de les plantes remeieres silvestres, és a dir, de les plantes que constitueixen remeis populars i tradicionals, i que creixen espontàniament», apunten: «no són considerades, per tant, les plantes remeieres cultivades, tant sigui d'hort com de jardí». El llibre inclou la fitxa de 50 plantes, amb les seves fotografies, tot i que se'n relacionen fins a 62.

L'altre títol de l'arrencada de la col·lecció és Ocells de zones humides, del biòleg i fotògraf de natura Arnau Pou Rossell. «Només a Catalunya es poden observar 350 espècies d'ocells, de les quals el 35% depenen de les zones humides», explica l'autor. A la guia es resse-nyen fins a 55 ocells, amb les dades necessàries per identificar-los i per conèixer el seu hàbitat i els seus costums.

Properament, tal com explica Suades, apareixerà un volum dedicat a les plantes de jardí. Farell incrementa així la seva oferta de llibres de divulgació que acosten la natura a la ciutadania.