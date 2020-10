En un moment en què sembla que tot és matèria de llibre de coneixements, resulta inexplicable la manca de llibres que parlin de la regla, que afecta la meitat de la població humana! I això precisament és el que ha impulsat l'autora a escriure i il·lustrar aquest títol, que ja ha rebut el premi d'il·lustració Serafina de l'Acadèmia Alemanya de literatura infantil i juvenil.

Al llibre, escrit en primera persona, s'hi plantegen els dubtes i el desconeixement que té una nena davant la primera menstruació. Així és que l'autora figurada del text s'informa i entén que algunes de les coses que li passen són perfectament normals, però també descobreix tots els prejudicis i tabús que envolten aquest fet natural i l'estigmatització que han sofert les dones, històricament i encara ara, pel fet de tenir la regla. Davant d'aquests fets, es manifesta de manera contundent, amb comentaris irònics i incisius, sobre algunes situacions que la revolten i convida totes les lectores a deixar de banda vergonyes i pors, i a no fer cas dels mites que sovint envolten la regla. A mesura que avancem en la lectura, però, també pren consciència del significat positiu de la menstruació, sense caure mai en tòpics.

Un llibre diferent, no només pel tema que aborda, sinó per la manera de plantejar-lo –que oscil·la entre registre més intimista i la denúncia més radical–, i per la seva presentació, que representa fidelment aquest contrast. Amb aparença de diari, el text és escrit en un to directe, que pregunta directament a la lectora (i el lector?) i adopta l'aspecte d'un manuscrit ple de modificacions, canvis de lletra, insercions i gargots que es combina amb unes il·lustracions que aporten el contrapunt intimista al conjunt.

El to distès i informal, però, no ens ha de confondre: la informació científica és avalada per la revisió que n'ha fet la ginecòloga Suzanne Hofmann, cosa que contribueix a fer-ne un llibre molt recomanable que connectarà ràpidament amb el seu públic.

«El vermell mola». A partir d'11 anys. Escriptor/a: SAMOLO, Lucia. Il·lustrador/a: Lucia Samolo. Editorial: Takatuka.