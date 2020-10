Ramon Mas satiritza les teràpies de manual en una «calidoscòpica» novel·la breu

Les teràpies alternatives, l'autoajuda, els gurús... L'escriptor Ramon Mas (Sant Julià de Vilatorta, 1982) dispara contra tot plegat a través de la sàtira i amb una trama d'intriga a la seva darrera novel·la, 'L'endemà de la teràpia'. Autor d'altres dues novel·les curtes com 'Crònica d'un delicte menor' (L'Albí, 2012) i 'Afores' (Edicions del 1984) Mas ofereix ara un relat d'intriga sobre aquest tema, molt ple d'ironia però sense frivolitzar sinó prevenint sobre els perills que comporta jugar amb forces que no controlem. Per fer-ho se serveix d'una estructura "calidoscòpica" que combina gèneres i veus narratives: entrevistes als protagonistes, una novel·la dins la novel·la i un recull d'articles sobre els fets ocorreguts.

'L'endemà de la teràpia' explica de manera calidoscòpica la mala experiència d'Ernest Borginyac, després de tornar del seu retir terapèutic —sis dies a mans d'un metge alternatiu en un pis de l'Eixample—. Quelcom inesperat succeeix, uns fets que confereixen misteri a la novel·la, que el seu autor Ramon Mas intenta resoldre, amb recursos diversos.

L'estructura narrativa és ja un repte. En una primera part s'hi combinen una sèrie d'entrevistes als personatges, que ofereixen visions diferents sobre allò ocorregut. En la segona part, Mas ha incrustat una suposada novel·la sobre els mateixos fets, narrada pel protagonista, la veu del qual és matisada per l'autor d'aquesta novel·la. I a la part final, Mas inclou una sèrie d'articles de premsa (ficcionats) que ofereixen, novament, diferents punts de vista.

Per això Ramon Mas explica que "el tema central del llibre" és per a ell la construcció de la ficció, més que la pròpia sàtira a les teràpies alternatives. No obstant això, l'autor sí que explica que la seva aversió cap a determinades teràpies de manual, gurús i llibres d'autoajuda el van motivar a escriure el llibre. Però sense voler fer una tesi concloent sobre el tema.

"Hi ha un cert tipus de teràpies clarament fraudulentes que s'han normalitzat i naturalitzat, acceptat massivament sense cap mena de crítica, amb la idea que 'l'important és ser feliç'; com si l'estat normal de les coses fos aquest, quan la felicitat és un lloc al qual s'ha d'arribar", declara Mas.