Montse Barderi alerta del «maltractament de baix voltatge» a «Manual d'amor aristotèlic per a dones del S.XXI»

L'escriptora, periodista i filòsofa Montse Barderi (Sabadell, 1969) alerta de les formes de "maltractament de baix voltatge" a l'assaig 'Manual d'amor aristotèlic per a dones del S.XXI' (Destino). Per a ella, aquest maltractament està integrat per microbombes afectives o "missatges petits i constants que diuen a l'altre: 'no m'importes' i 'ets un zero a l'esquerra'". L'autora ha considerat que aquests atacs són "subtils", i ha avisat que són "micromaltractaments" molt habituals que no deixen sang, però "minen l'autoestima", i es troben a tots els àmbits, tant afectius com laborals. Davant d'això, l'autora convida a donar nom a les experiències i ha recordat que "l'amor no és un sentiment sinó un projecte de vida".