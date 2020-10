Males Herbes i L'Altra Editorial impulsen el segell conjunt «Les Altres Herbes»

Les editorials Males Herbes i L'Altra Editorial engeguen aquest octubre una aventura conjunta en forma d'un nou segell editorial, que han anomenat «Les Altres Herbes». Aquí hi publicaran llibres que podrien "encaixar" en els respectius catàlegs, centrats en clàssics moderns en altres llengües que han estat poc traduïts i/o publicats al català, "per posar-los a la taula de novetats". Per començar, han escollit Flors per a l'Algernon, de Daniel Keyes, amb traducció de Pep Verger, un d'aquests "clàssics" (nord-americà) que ha venut més de 6 milions d'exemplars però a casa nostra té poca anomenada ja que es va publicar fa molts anys i com a títol juvenil a l'editorial Cruïlla.

Després d'una primera col·laboració l'any 2018 amb la publicació simultània de dos títols de Stephen King, "Torn de nit" (Editorial Males Herbes) i "Escriure" (L'Altra Editorial), les dues editorials s'havien quedat amb ganes de més. Però no va ser fins aquest mes de juliol que Eugènia Broggi (L'Altra Editorial) i Ramon Mas i Ricard Planas (Males Herbes), van acordar fer un pas més i crear el segell «Les Altres Herbes», un paraigua on publicar i donar visibilitat a clàssics contemporanis internacionals desconeguts o oblidats a casa nostra.

De fet tot es va precipitar quan Broggi va comprar els drets de Flors per a l'Algernon pensant inicialment a publicar-la al seu segell juvenil L'Altra Tribu. Però es resistia a enquadrar-lo dins d'una col·lecció "de gènere" i tampoc el veia "defensable" per al seu segell mare. Així que va proposar a Males Herbes de cedir-los el títol. Finalment, però, junts van optar per fer una altra cosa: crear un nou segell on hi tingués cabuda aquest i altres títols d'aquestes característiques.

Els clàssics contemporanis, a la taula de novetats

"No venim a competir amb la precipitació de la novetat o la descoberta d'un autor, sinó a engreixar els clàssics (traduïts) en la nostra llengua; i això no molesta mai"; reflexiona Eugènia Broggi. L'objectiu, afegeix Ricard Planas de Males Herbes, és "publicar obres com aquestes, de culte en molts països i que aquí volem que tinguin un espai, siguin ressenyades i a la taula de novetats". Per Ramon Mas, de la mateixa editorial, es tractava també de trencar les respectives rutines com a editors, i "tornar-se a enamorar" de la seva feina.

El propòsit, diuen, és publicar "un parell" de títols a l'any d'aquests "autors incontestables". I el següent ja està decidit: un recull de contes de Daphne du Maurier (autora de "Rebecca" i "Els ocells"). Arribarà durant la primera meitat del 2021, si tot va bé.

"Flors per a l'Algernon", un "clàssic" nord-americà del segle XX

Flors per a l'Algernon ja s'havia publicat a l'editorial Cruïlla fa molts anys, amb traducció de Pep Verger. «Les Altres Herbes» el "recupera" ara, en una mateixa versió lleugerament actualitzada. Aquest títol és un dels "clàssics" moderns de la literatura americana, i segons els editors, se situa al nivell de noms literaris com "El vigilant en el camp de sègol", de Salinger. El llibre ha venut més de 6 milions d'exemplars, té versió cinematogràfica i fins i tot va inspirar un capítol de la sèrie Els Simpson.

Per a Ramon Mas la novel·la "neix del món de la ciència ficció, però en surt i arriba a un lector molt massiu. Parteix d'una premissa especulativa però, al final, és un llibre d'emocions que aconsegueix barrejar la trama psicològica amb una tendresa brutal, i hi predomina la qüestió humana", l'ha descrit.

A la novel·la, Charlie Gordon és un home amb una disminució psíquica que es presta voluntari per un experiment mèdic, una operació després de la qual la seva intel·ligència augmentarà molt ràpidament i a nivells exponencials. "A mesura que això passa, cada cop és més conscient de la relació amb la gent del seu voltant. Cada cop li costa més comunicar-se amb la gent, ara per massa intel·ligència, i es va quedant sol".