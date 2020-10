Surt a la venda «El Menhir d'Or», un nou àlbum il·lustrat d'Astèrix inèdit fins ara

Salvat publica aquest dijous en català i castellà una nova aventura il·lustrada d'Astèrix, 'El Menhir d'Or', inèdit fins ara. La història, escrita per René Goscinny i dibuixat per Albert Uderzo, no s'havia publicat en format d'àlbum des que va aparèixer el 1967 en format de llibre-disc. Goscinny la va escriure específicament per gravar-la en format d'àudio i Uderzo va il·lustrar el llibret que acompanyava el disc. Actualment, era pràcticament impossible de trobar. Per respectar el guió de René Goscinny, Albert Uderzo va supervisar fins a l'any 2019 la tasca de restauració que els seus col·laboradors van fer a les seves il·lustracions. L'àlbum estarà disponible a internet en format d'àudio.

L'àlbum il·lustrat presenta una nova maquetació que respecta el guió original. Amb tot, l'edició ha requerit eliminar la trama d'impressió preservant l'entintat d'Uderzo. Alhora, s'ha aprofitat per fer una actualització i un calibratge del color fidels a l'aspecte vintage de l'original.

La història se centra en la participació d'Assegurançatòrix al famós Concurs de Bards Gals amb la intenció d'endur-se el primer premi: el Menhir d'Or. Per protegir-lo durant la competició, que és seguida pels romans, l'Astèrix i l'Obèlix l'acompanyaran amb l'objectiu de no treure-li l'ull de sobre.